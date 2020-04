Okuženih kar osem plavalcev in trener

Ljubljana - Osem članov plavalne reprezentance in trener je okuženih z virusom sars-cov-2, je potrdila Plavalna zveza Madžarske, pri čemer je možnost, da bodo testiranja popoldne še povečala seznam okuženih. Vseh devet okuženih je prejšnji mesec treniralo v plavalnih kampih na višji nadmorski višini, večina med njimi v Turčiji v Erzurumu.



Med obolelimi so tudi dobitniki kolajn z največjih tekmovanj, svetovna prvakinja Boglárka Kapás, Dominik Kozma, Richárd Bohus. Kapásova je na družbenih omrežjih razkrila, da se je zjokala, ko je izvedela, da je okužena z virusom sars-cov-2 in da je potrebovala ves dan in pomoč psihologa, da je prišla k sebi.