Usik želi postati predsednik Ukrajine; že zdaj pred Zelenskim

Svetovni boksarski prvak Oleksandr Usik je razkril velikopotezni načrt, da bi zamenjal Volodimirja Zelenskega in postal predsednik Ukrajine. Devetintridesetletni Usik namerava boksati še nekaj časa, nato pa skleniti izjemno kariero. Za tem pa se bo podal na politični parket ...

»Nameravam boksati še nekaj let. Nato imam načrte delati za državo. Ne bom se zadovoljil z nič manj kot s položajem predsednika,« je dejal v intervjuju z ukrajinskim igralcem in TV-voditeljem Andrijem Bednjakovom.

Po anketah bi Usik na volitvah zaradi vojne razdejani državi prejel več glasov kot Zelenski. Nedavna raziskava Ipsos je pokazala, da uživa višjo stopnjo zaupanja kot vojaški poveljnik Kirilo Budanov in Zelenski. Njegova 56-odstotna podpora je na drugem mestu, takoj za Valerijem Zalužnim, trenutnim ukrajinskim veleposlanikom v Veliki Britaniji, ki ima 63-odstotno podporo.

Zelenski, nekdanji komik, je sicer Usikov podpornik. Odkar je Rusija februarja 2022 napadla njuno domovino, sta se srečala dvakrat, nazadnje minulega avgusta. Ob nizu fotografij, na katerih se pogovarjata, je Zelenski na svojih družbenih omrežjih zapisal: »Danes si vsi prizadevamo, da bo glas Ukrajine v svetu močan in vpliven. Da bi čim več ljudi po svetu poznalo zgodbo o boju Ukrajine za življenje.«

Boks in politika se v Ukrajini ne izključujeta. Kijevski župan je nekdanji boksarski as Vitalij Kličko.

Usik se bo v ring vrnil 23. maja, ko se bo pomeril z nekdanjim dolgoletnim svetovnim prvakom v kikboksu v težki kategoriji Ricom Verhoevenom. Njun presenetljivi obračun bo pri piramidah v Gizi, v igri pa bo Usikov naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC.