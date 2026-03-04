  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Usik želi postati predsednik Ukrajine; že zdaj pred Zelenskim

Svetovni boksarski kralj Oleksandr Usik se bo v ring vrnil 23. maja, ko se bo pomeril z nekdanjim šampionom v kikboksu Ricom Verhoevenom.
Oleksandr Usik je najboljši boksar na svetu. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Galerija
Oleksandr Usik je najboljši boksar na svetu. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Peter Zalokar
4. 3. 2026 | 12:40
4. 3. 2026 | 13:33
2:23
A+A-

Svetovni boksarski prvak Oleksandr Usik je razkril velikopotezni načrt, da bi zamenjal Volodimirja Zelenskega in postal predsednik Ukrajine. Devetintridesetletni Usik namerava boksati še nekaj časa, nato pa skleniti izjemno kariero. Za tem pa se bo podal na politični parket ...

»Nameravam boksati še nekaj let. Nato imam načrte delati za državo. Ne bom se zadovoljil z nič manj kot s položajem predsednika,« je dejal v intervjuju z ukrajinskim igralcem in TV-voditeljem Andrijem Bednjakovom.

Po anketah bi Usik na volitvah zaradi vojne razdejani državi prejel več glasov kot Zelenski. Nedavna raziskava Ipsos je pokazala, da uživa višjo stopnjo zaupanja kot vojaški poveljnik Kirilo Budanov in Zelenski. Njegova 56-odstotna podpora je na drugem mestu, takoj za Valerijem Zalužnim, trenutnim ukrajinskim veleposlanikom v Veliki Britaniji, ki ima 63-odstotno podporo.

Zelenski, nekdanji komik, je sicer Usikov podpornik. Odkar je Rusija februarja 2022 napadla njuno domovino, sta se srečala dvakrat, nazadnje minulega avgusta. Ob nizu fotografij, na katerih se pogovarjata, je Zelenski na svojih družbenih omrežjih zapisal: »Danes si vsi prizadevamo, da bo glas Ukrajine v svetu močan in vpliven. Da bi čim več ljudi po svetu poznalo zgodbo o boju Ukrajine za življenje.«

Boks in politika se v Ukrajini ne izključujeta. Kijevski župan je nekdanji boksarski as Vitalij Kličko.

Usik se bo v ring vrnil 23. maja, ko se bo pomeril z nekdanjim dolgoletnim svetovnim prvakom v kikboksu v težki kategoriji Ricom Verhoevenom. Njun presenetljivi obračun bo pri piramidah v Gizi, v igri pa bo Usikov naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Boks

Zahvala Jezusu Kristusu in boj za Ukrajino

Pred 100.000 v Londonu je ukrajinski šampion Oleksandr Usik vnovič osvojil lovoriko in potrdil ugled izjemnega boksarja.
20. 7. 2025 | 08:37
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Najboljši boksar na svetu brez dlake na jeziku: Putin je kakor Hitler!

Ukrajinski šampion Oleksandr Usik ima sporočilo tudi za ameriškega predsednika: Trump, odprite oči!
Miha Šimnovec 13. 5. 2025 | 15:22
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Usik po novi zmagi nad Furyjem: Jaz nisem sodnik, jaz sem športnik

Ukrajinski boksarski šampion še drugič premagal britanskega velikana in tako ubranil naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji.
Miha Šimnovec 22. 12. 2024 | 01:19
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Na Poljskem aretirali ukrajinskega absolutnega šampiona, Zelenski ogorčen

Policisti so na letališču v Krakovu pridržali svetovnega prvaka kraljevske kategorije v boksu Oleksandra Usika.
Miha Šimnovec 18. 9. 2024 | 08:15
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Legendarni ameriški trener: Usik je rešil življenje Tysonu

Znan datum povratnega obračuna stoletja: ukrajinski boksarski šampion bo naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji proti Furyju branil konec tega leta.
Miha Šimnovec 30. 5. 2024 | 09:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Oleksandr Usik

Neustrašni simbol upora proti ruskemu agresorju, močno sporočilo Zelenskega

Ukrajinski boksarski šampion Oleksandr Usik po zmagi nad Tysonom Furyjem ni mogel več zadržati solz. V ringu se bori tudi za rojake, ki branijo domovino.
Miha Šimnovec 22. 5. 2024 | 19:17
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boksarski spektakel

Usik spravil Tysona na rob nokavta in se z zlatimi črkami vpisal v zgodovino

Ukrajinski boksarski šampion prvi absolutni svetovni prvak težke kategorije po slovitem Lennoxu Lewisu leta 1999. Zmago posvetil rojakom, ki branijo domovino.
Miha Šimnovec 19. 5. 2024 | 02:44
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
Preberite več
Novice  |  Svet
Čakajo na pomoč

Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena vozovnic za družino 13.000 evrov

»Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
3. 3. 2026 | 11:43
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

     V živo: V Teheranu prestavili pogrebno slovesnost Alija Hameneija

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
4. 3. 2026 | 06:08
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Napad na Iran

Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Nacionalni dan branja         

Čemu brati v oglušelem času?

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
3. 3. 2026 | 09:14
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

Oleksandr UsikboksUkrajinavojna v UkrajiniVolodimir Zelenskišport zasebno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Gospodarstvo  |  Novice
Trg in posel

Vlagatelji planili po delnicah Vzajemne (VIDEOKOMENTAR)

Danes je na borzi začela kotirati delnica Vzajemne.
Janez Tomažič 4. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Združeni arabski emirati

Slovenci v ZAE večinoma ne razmišljajo o evakuaciji

Stanje je mirno, opaža podpredsednik društva Slovencev v ZAE Nick Lojevec. Predsednik Popotniškega združenja Igor Jurišič deli nasvete za samoevakuacijo.
4. 3. 2026 | 13:42
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Gospodarstvo

Bruselj pri reševanju industrije stavi na »Made in EU«

Evropska komisija želi z nekoliko razvodenelo industrijsko ofenzivo zagotoviti več domače proizvodnje v strateških panogah.
Peter Žerjavič 4. 3. 2026 | 13:07
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
SDH

Kriminalisti preiskujejo posle nekdanje DUTB

Na SDH potrjujejo, da pri njih danes poteka kriminalistična preiskava.
Maja Grgič 4. 3. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Ni zdržal več

Victor Sanchez je imel vrh glave bolniščno oskrbo in preiskave

Španski nogometni trener je na lastno pest končal bolnišno oskrbo in se vrnil v proces treningov. Po slabosti se počuti zdrav in je poln moči.
4. 3. 2026 | 12:55
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Gospodarstvo

Bruselj pri reševanju industrije stavi na »Made in EU«

Evropska komisija želi z nekoliko razvodenelo industrijsko ofenzivo zagotoviti več domače proizvodnje v strateških panogah.
Peter Žerjavič 4. 3. 2026 | 13:07
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
SDH

Kriminalisti preiskujejo posle nekdanje DUTB

Na SDH potrjujejo, da pri njih danes poteka kriminalistična preiskava.
Maja Grgič 4. 3. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Ni zdržal več

Victor Sanchez je imel vrh glave bolniščno oskrbo in preiskave

Španski nogometni trener je na lastno pest končal bolnišno oskrbo in se vrnil v proces treningov. Po slabosti se počuti zdrav in je poln moči.
4. 3. 2026 | 12:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
3. 3. 2026 | 08:40
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Biseri Inđije

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Casa Manor – nov naslov za razkošen oddih v srcu Boke

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Huma Kotor Bay

Sodobni ritem Sredozemlja

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Špan – trgovec leta 2025

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vinarija Velimirović: več kot tri stoletja strasti, prelite v kozarec vina

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo