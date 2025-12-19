Hokejisti Olimpije niso uspeli odgovoriti na hiter pritisk Italijanov

Hokejisti ljubljanske Olimpije so v tridesetem kolu lige Ice doma izgubili proti Val Pusterii. Italijani so že v prvi tretjini povedli s tremi goli prednosti, Ljubljančani pa so tako v nadaljevanju lovili zaostanek. Kljub temu, da jim je v nadaljevanju uspelo znižati zaostanek, so gostje zadeli še enkrat in tekmo varno končali sebi v prid.

Hokejisti iz Pustriške doline so povedli že v enajsti sekundi tekme, ko je bil natančen Alex Ierullo, ki je uspešno izkoristil podajo slovenskega reprezentanta Roka Tičarja. V prvi tretjini sta zadela še Cole Bardreau in Matthias Mantinger, ki sta nekoliko pokvarila vzdušje v dvorani Tivoli.

Domači navijači so nekaj upanja dobili v prvih sekundah tretje tretjine, ko je bil po podaji Andrewa MacWilliama natančen Jan Drozg. Veselje ni trajalo dolgo, nekaj minut kasneje je za kočnih 1:4 še drugič na tekmi zadel Bardreau in tako poskrbel, da se je Val Pusteria s tekmo manj točkovno izenačila z Olimpijo na tretjem mestu lige ICE.

Do konca koledarskega leta zmaje čakajo še štiri tekme, urnik razširjenega avstrijskega prvenstva pa je do sredine januarja zelo natrpan.