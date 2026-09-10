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Olimpijka razkrila, da ima krvnega raka: Življenje se mi je za vedno spremenilo

Katji Fain so junija diagnosticirali kronično mieloično levkemijo. Za zdaj ne sme tekmovati, vendar verjame, da se bo nekoč vrnila na štartni blok.
Katja Fain je ena najuspešnejših slovenskih plavalk zadnjih let, nastopila pa je tudi na olimpijskih igrah v Tokiu in Parizu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Galerija
Katja Fain je ena najuspešnejših slovenskih plavalk zadnjih let, nastopila pa je tudi na olimpijskih igrah v Tokiu in Parizu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Blaž Potočnik
10. 9. 2026 | 22:46
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Slovenska plavalka Katja Fain je razkrila, da so ji konec junija diagnosticirali kronično mieloično levkemijo, obliko krvnega raka. Petindvajsetletna Mariborčanka je v čustvenem zapisu na družbenih omrežjih prvič javno spregovorila o bolezni, zaradi katere trenutno ne sme tekmovati, nadaljevanje njene kariere v vrhunskem športu pa je za zdaj negotovo.

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»30. junij 2026 je datum, ki ga ne bom nikoli pozabila. To je dan, ko se mi je življenje za vedno spremenilo,« je zapisala. Telefonski klic zdravnika in besedi »krvni rak« sta ji, kot pravi, v trenutku podrla svet.

Fainova je ena najuspešnejših slovenskih plavalk zadnjih let. Nastopila je na olimpijskih igrah v Tokiu in Parizu, leta 2021 pa je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Kazanu osvojila bron na 200 metrov prosto. Mesec pozneje je bila na isti razdalji četrta na svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju.

»Zakaj jaz?«

Diagnozo je dobila 30. junija. V zapisu je opisala šok ob prvih besedah zdravnika in občutek, da želi pred novo resničnostjo preprosto pobegniti.

»Nisem mogla dihati, govoriti ali jasno videti. Rak? Jaz? Zakaj jaz? Skrbim za svoje telo, treniram, zdravo jem, ne kadim in ne pijem. Delam vse tako, kot bi morala, kajne? Pa mi je življenje kljub temu razdelilo takšne karte. Zakaj?« je opisala prve trenutke po diagnozi.

Zadnja dva meseca sta bila po njenih besedah čustveno in psihično najtežja v njenem življenju. Navzven svojih težav ni kazala, za zaprtimi vrati pa se je spopadala z vrtincem čustev, misli in številnimi težkimi trenutki.

Dneve je skušala zapolniti z različnimi opravili in tako misli odvrniti od bolezni, a so se zvečer, ko se je vse umirilo, znova vračale solze in negotovost.

Vsak dan jemlje zdravila

Fainova je v objavi podrobneje pojasnila tudi svojo diagnozo. Kot je zapisala, gre za obliko krvnega raka, vendar ne za bolezen, kakršno si ljudje ob besedi rak pogosto predstavljajo. Zdravljenje pri njej temelji na tarčnih zdravilih, ki jih mora vsak dan jemati v obliki tablet.

»Brez kemoterapije, brez tumorjev, brez operacije. Samo tablete, vsak dan,« je pojasnila.

Gre za kronično obliko raka, s katero bo morala živeti vse življenje. Zdravila naj bi bolezen držala pod nadzorom, cilj zdravljenja pa je doseči dovolj dolgotrajno stabilno stanje, da bi lahko nekoč morda prenehala jemati zdravila.

Tudi v tem primeru bi morala do konca življenja redno opravljati krvne preiskave, saj obstaja možnost, da bi se bolezen znova aktivirala. Fainova ob tem poudarja, da je razmišljanje o življenju brez zdravil zanjo trenutno še zelo oddaljeno.

Najtežje vprašanje: kaj bo s plavanjem?

Za vrhunsko športnico pa diagnoza odpira še eno veliko neznanko. Fainova ne ve, ali ji bo telo še dovolilo trenirati na ravni, ki jo zahteva vrhunsko plavanje.

Kot je zapisala, imajo zdravila lahko različne stranske učinke, zdravniki pa ji za zdaj ne morejo zagotoviti, da bi bilo vsakodnevno treniranje z najvišjo intenzivnostjo zanjo varno.

Zato ne sme opravljati težkih treningov, maksimalnih naporov in hipoksičnega treninga, strogo prepovedano pa ji je tudi tekmovanje.

»Tukaj se mi je življenje obrnilo na glavo. Živim v negotovosti in s tem se zelo težko spopadam,« je priznala.

Fizično se sicer počuti dobro in za zdaj ne občuti stranskih učinkov zdravil, precej težji pa je psihični del. »To breme nosim s seboj prav vsak dan.«

Za zdaj samo plavanje, brez štoparice

Kljub vsemu bazena ne namerava zapustiti. Njen trenutni načrt je zelo previden: še naprej bo plavala, vendar le z nizko intenzivnostjo in brez tekmovalnih obremenitev.

»Brez pričakovanj, brez pritiska, brez štoparice. Samo plavanje,« je opisala naslednje obdobje.

Šele ko bodo zdravniki ocenili, da zdravila delujejo in da se njeno telo dobro odziva na terapijo, bo lahko postopoma preverjala, kakšne obremenitve še zmore. Ali se bo lahko vrnila tudi k treningom na najvišji ravni, za zdaj ne ve.

Toda želja po vrnitvi ostaja.

»Nič me ne bo ustavilo, da ne bi poskusila«

Plavanje jo je, kot pravi, skozi leta naučilo vztrajnosti, odločnosti in tega, da se po padcu vedno znova pobere.

»Vse, kar sem se naučila, bo moje največje orožje v tem boju,« je zapisala.

Ob sebi ima družino in ljudi, ki so ji najbližje, sama pa se še ne namerava posloviti od tekmovalnega bazena.

»Nič me ne bo ustavilo, da ne bi poskusila in dala vsega od sebe za možnost, da bi nekega dne spet stala na štartnem bloku, pripravljena, da skočim v vodo.«

Fainovi želimo veliko moči pri zdravljenju in uspešno okrevanje, nato pa tudi vrnitev na štartni blok.

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