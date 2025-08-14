Olimpijska prizorišča kot na oglaševalskem sejmu

Organizatorji poletnih olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu bodo prodajali pravice za poimenovanje prizorišč in s tem zagotovili dodaten priliv sredstev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ta je dodala, da ta korak ni v skladu z dosedanjo prakso, saj je bilo doslej prepovedano sponzorsko poimenovanje stadionov in dvoran na OI.

V sporočilu za javnost so organizatorji zapisali, da bo ta sprememba podpora »največjemu zbiranju komercialnih sredstev v športu«.

»Od trenutka, ko smo oddali kandidaturo, se je odbor ukvarjal s tem, kaj lahko naredimo za igre,« je povedal predsednik organizacijskega odbora LA28 Casey Wasserman in dodal: »Današnje zgodovinsko razkritje je prvi program sponzorskih poimenovanj prizorišč v zgodovini olimpijskih in paraolimpijskih iger in je del misije za popolnoma privatno finančno podprte igre brez novih gradenj.«

Pogodbe so že sklenjene z avtomobilskim proizvajalcem Hondo, ki ima pravice do poimenovanja dvorane v Anaheimu, kjer bodo odbojkarske tekme, in z medijsko in tehnološko družbo Comcast, ki bo dala ime začasni dvorani za skvoš.

Že prej so oznanili, da bo dvorana Peacock Theater gostila boks in dviganje uteži. Wasserman je dejal, da bodo ta partnerstva povečala sicer že predvidene prihodke in »bodo predstavila nov tržni model za dobrobit celega olimpijskega gibanja«.

Pravice za poimenovanje so na voljo na 19 začasnih prizoriščih. Podjetja, ki že imajo imena na olimpijskih prizoriščih, kot sta stadion SoFi in dvorana Crypto.com, bodo med OI lahko obdržala svoja imena na objektih.