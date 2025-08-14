  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Olimpijska prizorišča kot na oglaševalskem sejmu

    Organizatorji poletnih olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu bodo prodajali pravice za poimenovanje prizorišč in s tem zagotovili dodaten priliv sredstev.
    Japonski proizvajalec avtomobilov in motociklov Honda je uradni dobavitelj avtomobilov za organizatorje olimpijskih iger in paraolimpijskih leta 2028. FOTO: Mike Blake/Reuters
    Galerija
    Japonski proizvajalec avtomobilov in motociklov Honda je uradni dobavitelj avtomobilov za organizatorje olimpijskih iger in paraolimpijskih leta 2028. FOTO: Mike Blake/Reuters
    Š. R., STA
    14. 8. 2025 | 18:47
    14. 8. 2025 | 18:47
    2:11
    A+A-

    Organizatorji poletnih olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu bodo prodajali pravice za poimenovanje prizorišč in s tem zagotovili dodaten priliv sredstev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ta je dodala, da ta korak ni v skladu z dosedanjo prakso, saj je bilo doslej prepovedano sponzorsko poimenovanje stadionov in dvoran na OI.

    V sporočilu za javnost so organizatorji zapisali, da bo ta sprememba podpora »največjemu zbiranju komercialnih sredstev v športu«.

    »Od trenutka, ko smo oddali kandidaturo, se je odbor ukvarjal s tem, kaj lahko naredimo za igre,« je povedal predsednik organizacijskega odbora LA28 Casey Wasserman in dodal: »Današnje zgodovinsko razkritje je prvi program sponzorskih poimenovanj prizorišč v zgodovini olimpijskih in paraolimpijskih iger in je del misije za popolnoma privatno finančno podprte igre brez novih gradenj.«

    Pogodbe so že sklenjene z avtomobilskim proizvajalcem Hondo, ki ima pravice do poimenovanja dvorane v Anaheimu, kjer bodo odbojkarske tekme, in z medijsko in tehnološko družbo Comcast, ki bo dala ime začasni dvorani za skvoš.

    Že prej so oznanili, da bo dvorana Peacock Theater gostila boks in dviganje uteži. Wasserman je dejal, da bodo ta partnerstva povečala sicer že predvidene prihodke in »bodo predstavila nov tržni model za dobrobit celega olimpijskega gibanja«.

    Pravice za poimenovanje so na voljo na 19 začasnih prizoriščih. Podjetja, ki že imajo imena na olimpijskih prizoriščih, kot sta stadion SoFi in dvorana Crypto.com, bodo med OI lahko obdržala svoja imena na objektih.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Tokio ima vsaj 26 milijard razlogov za izvedbo olimpijskih iger

    Japonci s športnimi argumenti skrivajo velike poslovne vzgibe, tudi predsednik MOK Thomas Bach ima računico.
    Eduardo Brozovič 23. 3. 2020 | 06:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    OI 2026 in 2028

    Trump zaganja priprave na OI 2028, medtem ko se Italija bori s časom

    Medtem ko se Milano in Cortina spopadata z zadnjimi izzivi pred zimskimi igrami 2026, je Donald Trump že zagnal priprave na spektakel v Los Angelesu leta 2028.
    6. 8. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2025

    Tadej Pogačar bo po OI 2028 začel razmišljati o upokojitvi

    Vsak športnik lahko pregori, to se lahko zgodi tudi meni, je po četrti zmagi na Touru v Parizu povedal slovenski šampion.
    Miha Hočevar 28. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o zaščiti živali

    Visoke kazni za pse brez povodca in nečipirane mačke

    Lastnikom psov in mačk ob neupoštevanju predpisov grozi celo do 1200 evrov globe. Kdo vse izvaja nadzor?
    Manja Pušnik 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Protestniki napolnili ulice, režim pokazal nasilno plat

    Nasilje režimskih lojalistov med sinočnjimi uličnimi protesti v Srbiji je bilo poskus sprožiti državljansko vojno, ocenjujejo vodje študentskih upornikov.
    Novica Mihajlović 14. 8. 2025 | 07:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Transferji

    Hrvaška uvaja univerzalni otroški dodatek, pri nas je še vedno socialni korektiv

    Pri nas je že več vlad proučevalo možnost, da bi bil dodatek namenjen vsem otrokom, tokratna koalicija tega cilja nima.
    Barbara Hočevar 14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    V projektu za podporo inovacijam na področju zdravja tudi slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    olimpijske igreMednarodni Olimpijski komiteLos Angeles 2024sponzorji

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Izjave Marte Kos primerjala z izjavami tekmovalk za miss sveta

    Predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić z ostrimi besedami nad Kosovo in poročila o nasilju na protivladnih protestih v Srbiji.
    14. 8. 2025 | 19:27
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Los Angeles 2028

    Olimpijska prizorišča kot na oglaševalskem sejmu

    Organizatorji poletnih olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu bodo prodajali pravice za poimenovanje prizorišč in s tem zagotovili dodaten priliv sredstev.
    14. 8. 2025 | 18:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Evropski večer

    Celjani lahko pogledujejo proti Dunaju, Ljubljančane čaka bitka na nož

    Drevi v Celju in v Rrogozhinu povratni tekmi 3. kola kvalifikacij za konferečno ligo. Albert Riera opozarja Celjane, Erwin van de Looi bo debitiral.
    14. 8. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nakupi orožja

    Zavezniki v opomin Trumpu grozijo z opustitvijo nakupov F-35

    Države znova preučujejo nakupe ameriškega orožja, kar je eno najodločnejših nasprotovanj Trumpovim carinam doslej.
    14. 8. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Najstnika med velike

    Rdeči so si privoščili še obrambni nakup, beli ujeli argentinskega upa

    Liverpool bo za 18-letnega italijanskega branilca Giovannija Leonija Parmi odštel približno 30 milijonov evrov.
    14. 8. 2025 | 16:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Evropski večer

    Celjani lahko pogledujejo proti Dunaju, Ljubljančane čaka bitka na nož

    Drevi v Celju in v Rrogozhinu povratni tekmi 3. kola kvalifikacij za konferečno ligo. Albert Riera opozarja Celjane, Erwin van de Looi bo debitiral.
    14. 8. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nakupi orožja

    Zavezniki v opomin Trumpu grozijo z opustitvijo nakupov F-35

    Države znova preučujejo nakupe ameriškega orožja, kar je eno najodločnejših nasprotovanj Trumpovim carinam doslej.
    14. 8. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Najstnika med velike

    Rdeči so si privoščili še obrambni nakup, beli ujeli argentinskega upa

    Liverpool bo za 18-letnega italijanskega branilca Giovannija Leonija Parmi odštel približno 30 milijonov evrov.
    14. 8. 2025 | 16:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo