Olimpijska prvaka sta kršila protidopinška pravila

Komisija za integriteto športnikov (AIU) pri Svetovni atletiki, nekoč Mednarodni atletski zvezi, je na podlagi poročila Svetovne protidopinške agencije (WADA) sporočila, da sta ruska olimpijska prvaka, tekačica na 400 metrov z ovirami Natalija Antjuh in skakalec v višino Andrej Silnov, prišla do vrhunskih dosežkov na nedovoljen način.



AIU je na podlagi poročila Richarda McLarna, ki pri WADA preiskuje sistematično uporabo dopinga v Rusiji, sprožil postopek zoper olimpijskega prvaka v skoku v višino iz Pekinga 2008 in olimpijske prvakinje v teku na 400 metrov iz Londona 2012.

Jemanja prepovedanih substanc sta osumljena tudi njuni rojakinji – metalka diska Oksana Kondratjeva in tekačica na srednje proge Jelena Soboleva.



Antjuhova, Kondratjeva, Soboleva in Silnov imajo pravico, da se pritožijo na Mednarodno športno razsodišče v Lozani, kar pa ne velja za kenijskega tekača z bahrajnskim potnim listom Alberta Ropa in indijskega metalca krogle Naveena Chikaro. Prvi si je zaradi uživanja prepovedanih snovi prislužil dveletno, drugi pa štiriletno kazen.