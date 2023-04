Olimpijska prvakinja bo nekoč tudi sodnica

Najboljša slovenska judoistka in nekdanja olimpijska prvakinja Tina Trstenjak je uspešno pravila še izpit za kontinentalno sodnico, gre za licenco za sojenje na velikih tekmovanjih. A kot pravi, je to le del njenega izobraževanja in vsaj kratkoročno te dejavnosti na tatamiju ne bo opravljala.

»Ostajam supervizor na tekmah Svetovne judoistične zveze (IJF) in še naprej bom sodelovala v akademiji IJF. Ta sodniški del pa je zame zelo pomemben, da spoznam še to vlogo,« je pojasnila Tina Trstenjak.

Kot supervizor je na tekmovanjih namreč del ekipe, ki nadzira tekmovalce, trenerje in sodnike, odloča pa tudi o doseženih točkah med tekmo. »Spremljamo vse nepravilnosti in nejasne situacije ter med tekmami po potrebi pogledamo posnetek. Zame je zelo pomembno, da sem pridobila ta nova znanja,« je še povedala nekdanja tekmovalka celjskega kluba Z'dežele Sankaku in nekdanja varovanka Marjana Fabjana.

Trenutno v novi vlogi zelo uživa, saj ostaja tesno povezana z judom. Posebej uživa pri delu v akademiji IJF, ki je namenjena izobraževanju trenerjev. »Judo ni le tekmovalec in trener, je veliko več. Tukaj pomagam. V ponedeljek sem prišla iz Kazahstana, zdaj se odpravljam v Brazilijo. Nova vloga je res zelo razgibana in hvaležna sem za priložnost, ki mi jo je dal IJF,« je še povedala 32-letna Celjanka.