Olimpijska prvakinja zaradi poškodbe ob nastop na svetovnem prvenstvu

Olimpijska prvakinja v sprintu Julien Alfred se je zaradi nategnjene zadnje stegenske mišice na svetovnem prvenstvu v Tokiu odpovedala teku na 200 m, je za jamajško televizijo po poročanju tujih agencij povedal njen agent Henry Rolle. Alfredova iz Svete Lucije je lani na OI v Parizu osvojila zlato na 100 m in srebro na 200 m.

Poškodovala se je potem, ko je v nedeljo na SP v teku na 100 m osvojila tretje mesto. Tekačica iz Svete Lucije si je nategnila zadnjo stegensko mišico, je povedal Rolle, zaradi česar je morala odstopiti od kvalifikacij na 200 m, ki so predvidene za sredo.

»Zagotovo je ne bomo spravili v položaj, da bi se še bolj poškodovala. Njene sezona je tako konec, rehabilitacija se je začela in veselimo se leta 2026,« je dodal Rolle. Alfredova je julija v Londonu odtekla najhitrejši čas leta na 200 m z izjemnimi 21,71 sekunde.