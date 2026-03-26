Na OI bodo lahko nastopile samo biološke ženske

Na olimpijskih igrah bodo odslej lahko v ženski kategoriji nastopale le športnice, ki so biološko ženskega spola, pri čemer bo njihov spol določen z enkratnim genskim presejalnim testom, je sporočil Mednarodni olimpijski komite.

MOK je predstavil svojo novo politiko zaščite ženske kategorije kot del pobude za uvedbo univerzalnega pravila za tekmovanja v ženskem elitnem športu, potem ko so leta razdrobljenih ureditev pripeljala do večjih polemik. MOK je sporočil, da bodo morale odslej vse športnice, ki se želijo kvalificirati ali nastopiti v ženski kategoriji na igrah, opraviti test gena SRY, na podlagi katerega se bo določila njihova upravičenost do nastopa.

Novozelandska dvigalka uteži prva transspolna športnica na OI

»Na podlagi znanstvenih dokazov MOK meni, da je prisotnost gena SRY nespremenjena vse življenje in pomeni zelo zanesljiv dokaz, da je športnik oziroma športnica doživela moški spolni razvoj,« je MOK navedel v izjavi.

MOK se je dolgo izogibal uporabi enotnega pravila za nastop transspolnih oseb na olimpijskih igrah in je leta 2021 mednarodnim zvezam naložil, naj pripravijo lastne smernice. Nova predsednica MOK Kirsty Coventry je takoj po nastopu mandata junija lani povsem spremenila smer in napovedala, da bo njena organizacija prevzela vodilno vlogo pri oblikovanju enotnega pristopa.

»Na olimpijskih igrah so lahko že najmanjše razlike odločilne med zmago in porazom,« je dejala Coventryjeva. »Zato je povsem jasno, da ne bi bilo pravično, da bi biološki moški tekmovali v ženski kategoriji. Poleg tega v nekaterih športih to preprosto ne bi bilo varno.«

Nova pravila ne veljajo za nazaj in nimajo vpliva na rekreativni ali amaterski šport. Doslej so transspolni športniki in športnice lahko nastopali na olimpijskih igrah, če so jih za to odobrile njihove panožne zveze. Na igrah je nastopilo le nekaj športnikov in športnic, ki so se javno razglasili za transspolne. Novozelandka Laurel Hubbard je postala prva javno razkrita transspolna športnica, ki je nastopila v kategoriji spola, ki se razlikuje od spola, določenega ob rojstvu, ko je kot dvigovalka uteži tekmovala na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021.

Ameriški predsednik Donald Trump je lani v ZDA prepovedal nastop transspolnih športnikov in športnic v šolski, univerzitetni in profesionalni konkurenci v ženski kategoriji, medtem ko se Los Angeles pripravlja na gostitev poletnih olimpijskih iger leta 2028.