Olimpijske vstopnice kot vroče žemljice

Druga faza prodaje vstopnic za olimpijske igre Pariz 2024, ki se je začela 11. maja, zbuja veliko zanimanja in navdušenja med ljubitelji iger v Franciji in po vsem svetu. Za žreb se je prijavilo več kot štiri milijone ljudi, v prvih 48 urah pa so prodali več kot milijon vstopnic, navajajo organizatorji.

Druga faza je namenjena prodaji posameznih vstopnic za posamezne dogodke. Do minulega petka so razprodali vstopnice za več kot polovico od 32 olimpijskih disciplin.

Gre za tako imenovane urbane športe, kot so rolkanje, športno plezanje, košarka 3x3 in breakdance, ki se bo prvič predstavil na OI na ikoničnem Place de la Concorde, enem najbolj znanih in najlepših trgov v Parizu.

Izjemno zanimanje je bilo tudi za kolesarske discipline, vključno s prostim slogom BMX, cestnim kolesarjenjem, kolesarjenjem na stezi in gorskim kolesarjenjem.

Prav tako so razprodali vstopnice za vsa tekmovanja v konjeništvu, vključno z disciplinami, kot so preskakovanje ovir in dresurno jahanje, ki bodo potekala na vrtovih veličastnega Versajskega dvorca. Veliko zanimanje je tudi za discipline v vodi, kot so umetniško plavanje, maratonsko plavanje in skoki v vodo ter tekmovanja v sabljanju, triatlonu, modernem peteroboju in strelstvu.

Prav tako so na tem seznamu najbolj zaželenih vstopnic tekmovanja v ritmični gimnastiki in hoji.

Od 24 evrov naprej

Skupno je bilo prek uradne platforme za prodajo vstopnic Pariz 2024 za drugo fazo naprodaj 1,5 milijona posameznih vstopnic, ki pokrivajo več kot 700 tekmovalnih bojev, od tega približno 300.000 po ceni 24 evrov.

Med vstopnicami, ki jih je bilo mogoče kupiti v drugi fazi, so bile tudi vstopnice za slovesnost ob začetku iger, zaključno slovesnost ter za najbolj iskane finalne odločitve tekmovanj.

V prvi fazi so prodali več kot 3,25 milijona vstopnic ljudem iz 158 držav, pri čemer so dve tretjini vstopnici pograbili prebivalci Francije. Začetno fazo prodaje vstopnic so tržili v paketu z geslom Sam si ustvari svoje igre (Make Your Games), ko so lahko olimpijski navdušenci izbirali več disciplin, da bi navijačem omogočili raznoliko olimpijsko izkušnjo.

Skupno bo v vseh fazah naprodaj 10 milijonov vstopnic, od tega jih bodo 80 odstotkov prodali neposredno širši javnosti. Milijon teh vstopnic je bilo na voljo po ceni 24 evrov, skoraj polovica pa po ceni 50 evrov ali manj, kar odraža zavezo organizatorjev pariških iger za cenovno dostopne igre v skladu s sloganom Široko odprte igre (Games Wide Open).

Tretjo fazo prodaje vstopnic načrtujejo konec leta 2023, ko bo na voljo še 3,5 milijona vstopnic, platformo za preprodajo vstopnic pa naj bi odprli spomladi 2024.

Olimpijske igre Pariz 2024 bodo potekale med 26. julijem in 11. avgustom, paraolimpijske igre pa bodo nato od 28. avgusta do 8. septembra. Vstopnice za paraolimpijske igre bodo naprodaj ločeno, brez žrebanja, prodaja pa se bo začela jeseni 2023.