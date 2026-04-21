Na Brdu po načrtu: Bobincu nova štiriletka (FOTOGALERIJA)

Franjo Bobinac na čelu Olimpijskega komiteja Slovenije najmanj do leta 2030. Podpredsedniki Metod Ropret, Miran Kos, Luka Steiner in Katja Koren.
Delegati niso prezrli uspešnega dela Franja Bobinca na čelu OKS-ZŠZ, na tajnem glasovanju je namreč prejel vseh 958 možnih glasov. FOTO: Leon Vidic
Jernej Suhadolnik
21. 4. 2026 | 19:08
21. 4. 2026 | 19:39
4:29
Franjo Bobinac bo vodil Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS) najmanj do okroglega leta 2030. Tako so pričakovano potrdili delegati na seji volilne skupščine ob zahodni ljubljanski obvoznici, potrdili tudi podpredsednike krovne hiše slovenskega športa in trasirali njeno nadaljnjo pot v zahtevni naslednji štiriletki.

Nekdanjemu predsedniku rokometne zveze je uspelo v zadnjem obdobju doseči opazno povečanje (para)državnih sredstev za šport, kar so prepoznali tudi delegati, Bobinac ni imel protikandidata.

Rekordni prihodki OKS

»Lani smo potrdili strategijo OKS do leta 2030 z usmeritvami do leta 2036. Pred dobrimi tremi leti smo napovedali znatno povečanje javnih sredstev za šport na državni ravni in odtlej so se ta sredstva s 25 milijonov evrov letno povečala na 64 milijonov evrov v letošnjem letu,« je povedal novi-stari predsednik OKS Franjo Bobinac. V omenjenem obdobju je šport prišel izpod šolskega pod gospodarsko ministrstvo.

12,76

milijona evrov prihodkov letos načrtuje Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez.

Bobinac na tajnem elektronskem glasovanju ni zaman dobil soglasne podpore. V predstavitvi svojega programa je poudaril, da si želi skupaj z ekipo usmeriti državo, da bi postala najbolj športna nacija na svetu. In to ne le po vrhunskih rezultatih v mednarodnem merilu, ampak tudi pri aktivnem življenjskem slogu vseh generacij. Prav tako je obljubil nadaljevanje sodelovanja s slovenskim gospodarstvom in turizmom.

Tudi med volitvami vseh podpredsednikov je bilo mirno in v nasprotju z volitvami v državni zbor enotno ter predvidljivo. Miran Kos je ostal Bobinčev podpredsednik za šport za vse, Metod Ropret podpredsednik za vrhunski šport, Luka Steiner je postal podpredsednik za gospodarstvo in finance. Katja Koren bo podpredsednica za športnike in olimpijske vrednote, klub olimpijcev bo vodil nekdanji vrhunski veslač Iztok Čop, komisijo športnikov nekdanja judoistka Raša Sraka Vuković.

Franjo Bobinac je obljubil tudi nadaljevanje sodelovanja OKS-ZŠZ s slovenskim gospodarstvom in turizmom.

Potem ko je Tjaša Andree Prosenc – pravnica, nekdanja umetnostna drsalka in dolgoletna članica izvršnega odbora OKS – postala prva častna članica v zgodovini organizacije, so delegati potrdili načrt letošnjih rekordnih prihodkov v višini 12,76 milijona evrov, kar je dobra dva milijona več kot lani. Večina razlike bo namenjene udeležbam slovenskih športnikov na tekmovanjih, kot so sredozemske in evropske igre.

Začelo se bo decembra

»Smo na dobri poti, da tudi letošnje leto, ki je olimpijsko, zaključimo pozitivno, za nameček z največjim proračunom v zgodovini OKS,« je ocenil poslovni direktor OKS Matic Švab. Generalni sekretar OKS Uroš Mohorič je v prvem delu popoldneva v hotelu Mons predstavil novo organizacijsko strukturo OKS, ki so jo uveljavili v zadnjem obdobju, Blaž Perko, direktor sektorja za šport, pa vsebinske vidike dela.

Morda se je zdel datum volilne skupščine komu nenavaden, saj bodo obstoječi mandati glavnim akterjem potekli šele letošnjega decembra; torej štiri leta po prejšnjem zasedanju volilne skupščine. Ta datum so določili 19. februarja med zasedanjem v Cortini. »Tako smo zagotovili kontinuiteto delovanja, stabilno upravljanje in predvidljivo načrtovanje prihodnjih aktivnosti in se izognili morebitnim zapletom,« je pojasnil Steiner.

Bobinac je po Janezu Kocijančiču in Bogdanu Gabrovcu postal tretji predsednik v zgodovini Olimpijskega komiteja Slovenije 16. decembra 2022, ko je v drugem krogu glasovanja prejel 53,93 odstotka glasov, njegov tekmec Tomaž Barada je prejel 45,14 odstotka glasov.

OKSFranjo BobinacOlimpijski komite SlovenijePredsednik OKSvolitve predsednika OKSBlaž PerkoUroš MohoričTjaša Andree ProsencMetod Ropretluka steinerJanez KocijančičBogdan GabrovecMiran Kos

Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
16. 4. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kaj v resnici določa ceno plina za gospodinjstva

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 11:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Ko nekomu pomagamo, so to zlati trenutki zmagoslavja« (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
Preberite več

