Na Brdu po načrtu: Bobincu nova štiriletka (FOTOGALERIJA)

Franjo Bobinac bo vodil Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS) najmanj do okroglega leta 2030. Tako so pričakovano potrdili delegati na seji volilne skupščine ob zahodni ljubljanski obvoznici, potrdili tudi podpredsednike krovne hiše slovenskega športa in trasirali njeno nadaljnjo pot v zahtevni naslednji štiriletki.

Nekdanjemu predsedniku rokometne zveze je uspelo v zadnjem obdobju doseči opazno povečanje (para)državnih sredstev za šport, kar so prepoznali tudi delegati, Bobinac ni imel protikandidata.

Rekordni prihodki OKS

»Lani smo potrdili strategijo OKS do leta 2030 z usmeritvami do leta 2036. Pred dobrimi tremi leti smo napovedali znatno povečanje javnih sredstev za šport na državni ravni in odtlej so se ta sredstva s 25 milijonov evrov letno povečala na 64 milijonov evrov v letošnjem letu,« je povedal novi-stari predsednik OKS Franjo Bobinac. V omenjenem obdobju je šport prišel izpod šolskega pod gospodarsko ministrstvo.

12,76 milijona evrov prihodkov letos načrtuje Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez.

Bobinac na tajnem elektronskem glasovanju ni zaman dobil soglasne podpore. V predstavitvi svojega programa je poudaril, da si želi skupaj z ekipo usmeriti državo, da bi postala najbolj športna nacija na svetu. In to ne le po vrhunskih rezultatih v mednarodnem merilu, ampak tudi pri aktivnem življenjskem slogu vseh generacij. Prav tako je obljubil nadaljevanje sodelovanja s slovenskim gospodarstvom in turizmom.

Tudi med volitvami vseh podpredsednikov je bilo mirno in v nasprotju z volitvami v državni zbor enotno ter predvidljivo. Miran Kos je ostal Bobinčev podpredsednik za šport za vse, Metod Ropret podpredsednik za vrhunski šport, Luka Steiner je postal podpredsednik za gospodarstvo in finance. Katja Koren bo podpredsednica za športnike in olimpijske vrednote, klub olimpijcev bo vodil nekdanji vrhunski veslač Iztok Čop, komisijo športnikov nekdanja judoistka Raša Sraka Vuković.

Franjo Bobinac je obljubil tudi nadaljevanje sodelovanja OKS-ZŠZ s slovenskim gospodarstvom in turizmom.

Potem ko je Tjaša Andree Prosenc – pravnica, nekdanja umetnostna drsalka in dolgoletna članica izvršnega odbora OKS – postala prva častna članica v zgodovini organizacije, so delegati potrdili načrt letošnjih rekordnih prihodkov v višini 12,76 milijona evrov, kar je dobra dva milijona več kot lani. Večina razlike bo namenjene udeležbam slovenskih športnikov na tekmovanjih, kot so sredozemske in evropske igre.

Začelo se bo decembra

»Smo na dobri poti, da tudi letošnje leto, ki je olimpijsko, zaključimo pozitivno, za nameček z največjim proračunom v zgodovini OKS,« je ocenil poslovni direktor OKS Matic Švab. Generalni sekretar OKS Uroš Mohorič je v prvem delu popoldneva v hotelu Mons predstavil novo organizacijsko strukturo OKS, ki so jo uveljavili v zadnjem obdobju, Blaž Perko, direktor sektorja za šport, pa vsebinske vidike dela.

Morda se je zdel datum volilne skupščine komu nenavaden, saj bodo obstoječi mandati glavnim akterjem potekli šele letošnjega decembra; torej štiri leta po prejšnjem zasedanju volilne skupščine. Ta datum so določili 19. februarja med zasedanjem v Cortini. »Tako smo zagotovili kontinuiteto delovanja, stabilno upravljanje in predvidljivo načrtovanje prihodnjih aktivnosti in se izognili morebitnim zapletom,« je pojasnil Steiner.

Bobinac je po Janezu Kocijančiču in Bogdanu Gabrovcu postal tretji predsednik v zgodovini Olimpijskega komiteja Slovenije 16. decembra 2022, ko je v drugem krogu glasovanja prejel 53,93 odstotka glasov, njegov tekmec Tomaž Barada je prejel 45,14 odstotka glasov.

