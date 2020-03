Olimpijski ogenj prispel na Japonsko

Ljubljana – Olimpijski ogenj je danes prispel na Japonsko. V strogo varovanih razmerah so ga prireditelji poletnih olimpijskih iger v Tokiu pred peščico povabljenih gostov sprejeli v vojaški bazi Macušima, ki leži dobrih 80 kilometrov od Fukušime.



Olimpijska plamenica bo čez šest dni začela 121-dnevno potovanje po Japonski, ki bo zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom potekalo močno okrnjeno. Organizatorji so sporočili, da bodo glavno skrb namenili zdravju nosilcev bakle, hkrati pa pozvali gledalce ob poti, da se ne zbirajo v večjih skupinah.



Olimpijski ogenj sta ob prihodu iz letala prevzela nekdanja japonska olimpijca, rokoborka Saori Jošida in judoist Tadahiro Nomura, ki sta nato prižgala japonsko plamenico v obliki češnjevega cveta. Vodja prireditvenega odbora iger Joširo Moti je ob tem izrazil upanje, da bo ogenj pregnal virus sars-cov-2 ter da bo navdih in upanje prebivalcem Japonske.



Olimpijske igre bi se morale sicer začeti 24. julija, vendar je njihova izvedba zaradi virusa, ki je po svetu ubil že skoraj 10.000 ljudi, iz dneva v dan bolj vprašljiva. Thomas Bach, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) je v pogovoru za New York Times med drugim poudaril, da je še prezgodaj za preložitev OI. Zaradi pandemije novega koronavirusa kajpak razmišljajo o več scenarijih. Odgovorni pri MOK bodo ravnali po nasvetih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).