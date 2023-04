Olimpijski poraženec je bil zdaj premočan

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, po novem 13. na svetovni lestvici, je izgubil v četrtfinalu na turnirju v Macau. Njegov tekmec, 19-letni Japonec Tomokazu Harimoto, je namreč zmagal s 3:1 (8, -9, 5, 7). Jorgić bo zdaj izpustil turnir v Bangkoku in začel priprave na svetovno prvenstvo v Durbanu

Na prejšnjem turnirju v Xinxiangu sta tako Jorgić kot Harimoto tekmovanje končala v drugem krogu, v Macau sta se oba prebila v četrtfinale. Štiriindvajsetletni Hrastničan po zmagah nad Kazahstancem Kirilom Gerasimenkom in petim igralcem sveta, Kitajcem Liang Jingkunom, tokrat ni bil kos tretjemu igralcu sveta.

Dvoboj igralcev, ki sta se med sabo pomerila na olimpijskih igrah Tokio 2020, takrat je zmagal Jorgić, je bolje začel Japonec, ki je prvi prišel do dveh točk prednosti (5:3), vodil pa je tudi še s 7:5. S tremi zaporednimi točkami je Jorgić prišel do minimalne prednosti, toda ob boljšem servisu se je vodstva v nizih veselil Harimoto.

Japonec je v drugem nizu povedel že s 5:1. Jorgić pa se ni predal in na šesti točki je izenačil izid, nato pa povedel s 7:6. Do konca niza vodstva ni več izpustil iz rok, izkoristil pa je drugo zaključno žogico.

Odločilna servis in agresivnost

Razpoloženi Harimoto, ki je Jorgiću največ težav povzročal s servisi, je boljšo dnevno formo unovčil v tretjem in četrtem nizu. V tretjem je povedel s 6:2 in ga brez večjih težav tudi osvojil, v četrtem pa je Jorgić po zaostanku treh točk (1:4), vzel minuto odmora in po njej izenačil na 4:4. Do šeste točke je še držal korak s Harimotom, ki je v končnici prišel do zaslužene zmage.

Japonec Tomokazu Harimoto je bil previsoka ovira za Darka Jorgića. FOTO: Caroline Chia/Reuters

»Imel sem nekaj priložnosti, da bi še drugič premagal Harimota, predvsem v prvem nizu, ko bi lahko povedel z 1:0. Ampak dejstvo je, da je Harimoto res igral dobro, ves čas je bil agresiven tako z bekendom kot forhendom, odlično mi je vračal servise, ni mi puščal udarcev in na koncu zasluženo zmagal,« je po tekmi za namiznoteniško zvezo dejal Jorgić.

»Morda sem delal tudi preveč prvih napak, saj nisem našel pravih rešitev glede njegovega servisa, ki ga je izvajal drugače kot na olimpijskih igrah,« je o vzrokih za poraz proti tretjemu igralcu svetovne lestvice dejal Jorgić, ki pa je bil kljub temu vesel za preboj v četrtfinale.

»Ne glede na poraz je uvrstitev v četrtfinale zame uspeh. Premagal sem petega igralca sveta, kar je lep uspeh in lepa popotnica za naprej. Bangkok sem odpovedal, saj bo že čez mesec dni svetovno prvenstvo v Durbanu, ki je vendarle moj najpomembnejši cilj v sezoni. Mislim, da je bolje, če se malo odpočijem, regeneriram in se pripravim na SP,« je o svojih nadaljnjih načrtih dejal Jorgić.