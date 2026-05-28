Olimpijski prvaki in branilci naslova prejeli sosedski nokavt

Reprezentanci Finske in Kanade sta prvi polfinalistki svetovnega prvenstva skupine A v Švici. V današnjih prvih četrtfinalnih tekmah so Finci s 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) premagali Čehe, Kanadčani pa so s 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) izločili branilce naslova Američane. A severnoameriškem derbiju so bili strelci Macklin Celebrini (19.), Dylan Holloway (30.), Connor Brown (59.), Sidney Crosby (59).

Po dnevu premora se SP elitne skupine nadaljuje z izločilnimi boji. V popoldanskih parih sta se v Zürichu v četrtfinalu pomerili druga ekipa skupine A Finska in tretja skupine B Češka, v Fribourgu pa v ponovitvi letošnjega olimpijskega finala zmagovalka skupine B Kanada in četrta skupine A ter tudi branilka naslova s SP 2025, reprezentanca ZDA.

V večernih obračunih pa se bo domača reprezentanca Švice, ki je predtekmovanje edina končala s stoodstotnim izkupičkom sedmih zmag, igrala s četrto iz druge skupine Švedsko, v drugem pa se bosta pomerili druga iz slovenske skupine B Norveška ter Latvija, tretja skupine A.

V polfinalu se bo najboljša reprezentanca po rednem delu med udeleženci polfinala pomerila z najslabšo, preostali dve pa bosta sestavili drugi par. Polfinalni tekmi bosta v soboto, finale in tekma za tretje mesto pa v nedeljo, vse te tekme bodo v Zürichu.