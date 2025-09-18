Olimpijski prvaki in nosilci brona že doma, Slovencem se odpira pot

Razburljiv finiš skupinskega dela slovenskim odbojkarjem ni pristrigel peruti, čeprav so po nepotrebnem prevečkrat zašli v težave. Na koncu je individualna kakovost tehtnico le nagnila na slovensko stran, nemška doba z Georgom Grozerjem se je po tretjem zaporednem porazu proti Sloveniji na SP bržkone končala, slovenska z Alenom Pajenkom, Gregorjem Ropretom in Tinetom Urnautom bo trajala vsaj še nekaj dni. »Priča smo številnim vzponom in padcem, takšen je trenutno naš slog igre,« ni zadovoljen, pa tudi ne preveč kritičen selektor Fabio Soli.

Slovencem je za prikazano v Manili težko očitati pomanjkanje želje, na parketu se borijo za vsako točko, tudi zaradi okrnjene rotacije v zdesetkanem moštvu pa prihaja do padcev zbranosti. V četrtem nizu so imeli Nemce dvakrat ob vodstvu za šest točk že »na ščitu«, a so jim dovolili vrnitev v igro in to bo proti boljšim tekmecem, ki prihajajo, potrebno odpraviti. »Padci so bili nepotrebni, Nemci niso pritiskali na nas, a smo se kar nekako uspeli zmesti. V tretjem in četrtem nizu smo si stvari po nepotrebnem otežili, tudi če imamo pet ali deset točk prednosti, moramo igrati do konca,« najstarejši v izbrani vrsti Pajenk svari soigralce, da tekma do zadnje točke ni končana.

Žiga Štern je proti Nemcem igral odlično, na sprejemu je najbolj zanesljiv v slovenski vrsti. Foto Ted Aljibe/AFP

Padcem sledijo obdobja zelo kakovostne odbojke, ko Slovenci kažejo moč in domet. V novem sistemu igre se še iščejo, štirje dnevi treningov pred ponedeljkovim dvobojem z ZDA (14.00) bodo dobrodošli za uigravanje novih zamisli. »Še vedno iščemo pravo ravnotežje, imeli smo le dva dni, da se navadimo na igro z dvema korektorjema. Ni nam lahko, še posebej ne Mujanoviću, ki se je moral navaditi na povsem drugačno vlogo, a zares dobro opravlja svojo vlogo. Nismo igrali najboljše odbojke, a smo se vrnili v igro, če želimo premagati Američane, bomo morali še bolj garati,« ob zaključku skupinskega dela pravi slovenski selektor, ki je proti Nemcem v igro za nekaj točk poslal tudi Saša Štalekarja, v primerjavi s SP je imel v ligi narodov večjo vlogo tudi sprejemalec Rok Bračko.

V ključnih trenutkih, ko slovenska igra za nekaj minut razpade in tekmecem dovolijo niz lahkih točk, bi bila iznajdljivost in izkušnje Tineta Urnauta zelo dobrodošle. Zdravstveno stanje kapetana ostaja skrivnost, tudi z vodjo ob igrišču pa Slovenci lahko najdejo pot do zmage, če nihanja v igri vsaj nekoliko omejijo.

Novo razočaranje olimpijskih prvakov

Svetovno prvenstvo v Manili se razvija v nenavadno smer, veliko favoritov se je opeklo, kar je tudi posledica menjave generacij po končanem olimpijskem ciklu. Japonska je že po dveh tekmah ostala brez možnosti za napredovanje, po porazu z 2:3 proti Argentini, ki je osvojila prvo mesto v skupini, sklonjenih glav Filipine zapušča tudi Andrea Gianni s Francijo.

Andrea Gianni je bil razočaran po porazu s Slovenijo v polfinalu lige narodov, opekel se je tudi na SP. Za nameček se je poškodoval še francoski zvezdnik Bartholome Chinenyeze. FOTO: Sherwin Vardeleon/AFP

Domačini so bili na pragu presenečenja, pred 14.000 gledalci so proti Iranu že dosegli zmagovito točko, nato pa je videopregled odločitev razveljavil, Iran je podaljšano končnico tie-breaka dobil z 22:20 in Filipinci so razočarano sklenili turnir, na katerem jim nihče ni pripisoval možnosti za napredovanje, z zmago proti Egiptu so dosegli zgodovinski dosežek na SP.

Od turnirja so se poslovili tudi Brazilci, ki so pred štirimi leti v boju za bron premagali Slovence. Na zadnji tekmi z Ukrajino so se reševali tudi branilci naslova Italijani, a so zaenkrat odnesli celo kožo. Brez dvoma na Filipinih spremljamo zanimivo SP, tudi morebitna slovenska zmaga nad ZDA bi se uvrstila v kategorijo presenečenj.