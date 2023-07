Opravičil se je z Range Roverjem

Irski borec in dvakratni UFC prvak Conor McGregor redno polni časopisne stolpce, v zadnjem času predvsem s svojimi izgredi in težavami, v katerih se pogosto znajde. Tako je bilo tudi minuli teden, ko je bil v enem od angleških pubov na sedmini, nakar se je v gneči vnel pretep in McGregor naj bi se pošteno znesel nad enim od gostov.

Kamere so ga ujele, kako je hitro zapuščal omenjeno pivnico, po novem incidentu pa se je znašel v nemilosti tudi pri svoji zaročenki in materi njegovih štirih otrok Dee Devlin. Tej se je oddolžil z zanimivim darilom - kupil ji je terenca znamke Range Rover.

Ni znano, če je to pripomoglo k njunemu izboljšanju odnosov, k njenemu razpoloženju pa, sodeč po videu, ko je dobila avtomobil, vsekakor. McGregor ima sicer bogato zbirko prestižnih avtomobilov, med drugim tudi Bentleyja in Lamborghinija.