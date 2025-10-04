  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Orala je ledino v prepovedanem boksu in bila Emina vzornica

    Cecilia Braekhus si želi za slovo od ringov nocoj pred svojimi navijači premagati Emo Kozin. Trener dvomi, da bo zdržala pritisk slovenske šampionke.
    Cecilia Braekhus in Ema Kozin obljubljata nepozaben boksarski ognjemet. FOTO: Npg Sport &amp; Communication
    Cecilia Braekhus in Ema Kozin obljubljata nepozaben boksarski ognjemet. FOTO: Npg Sport & Communication
    Miha Šimnovec
    4. 10. 2025 | 07:01
    V areni Nova Spektrum v Lillestrømu je vse nared za današnji boksarski spektakel, na katerem se bo Ema Kozin v glavnem obračunu večera udarila z domačo zvezdnico Cecilio Braekhus. Slovenska šampionka bo naredila vse, da bo ubranila naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO.

    Če je 44-letna Norvežanka, ki je sicer luč sveta ugledala v kolumbijski Cartageni, pred mesecem dni z vsemi topovi (beri: grožnjami) udarila po 18 let mlajši tekmici iz Šmartnega ob Savi, je bila v minulih dneh vendarle bolj prizanesljiva in spoštljiva do naše »princeske«.

    »Za zadnji obračun bi si lahko izbrala lažjo borbo, vendar pa to ni ekshibicija. To bo zares zahteven dvoboj proti sila neugodni nasprotnici, a po drugi strani bo zaradi tega moja zmaga toliko slajša,« je o svojem uspehu kljub vsemu prepričana Braekhusova, ki je (višinske) priprave za Zadnji gong (The Final Bell), kakor so prireditelji poimenovali njen poslovilni nastop, začela v norveškem gorovju Storefjellu. Zatem se je pod vodstvom dolgoletnega ameriškega trenerja Johnathon Banks, sicer nekdanjega vrhunskega boksarja, preselila na sparinge v London, zaključne treninge pa je opravila v Lillestrømu, ki leži približno 20 kilometrov severovzhodno od Osla.

    Prenos dvoboja bo na VGTV in UFC Fight Pass worldwide.

    »Kozinova je zagotovo v vrhunski formi, poleg tega je tudi psihično trdna. Ker je levičarka, bo dvoboj z njo zame predstavljal poseben izziv. Toda imam se za boljšo boksarko, sem več razredov nad njo. Menim tudi, da Ema podcenjuje mojo telesno pripravljenost, kar je moja velika prednost,« je poudarila »prva dama«, ki je na Norveškem, kjer sta jo pri dveh letih posvojila tamkajšnja starša, orala ledino profesionalnega boksa. Ta je bil namreč še nedolgo tega v tej državi prepovedan. Kljub temu je postala ena od največjih zvezdnic tega (borilnega) športa, v katerem je osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo.

    Ema Kozin je prepričana, da se bo domov vrnila s šampionskima pasovoma združenj WBC in WBO. FOTO: Npg Sport & Communication
    Ema Kozin je prepričana, da se bo domov vrnila s šampionskima pasovoma združenj WBC in WBO. FOTO: Npg Sport & Communication
     Kozinova: Jaz sem prvakinja, ona pa izzivalka

    Nič čudnega, da je bila ena od vzornic za Kozinovo, ki se ima za favoritinjo. »Jaz sem prvakinja, ona pa izzivalka. V minulih dveh letih sem naredila velikanski napredek in nihče ne ve, kako dobra sem zdaj,« je optimistična najuspešnejša slovenska (profesionalna) boksarka. Tudi ljubljanski trener Redžo Ljutić verjame, da bo njegova varovanka zapustila ring dvignjenih rok. »Ema bo počasi stopnjevala ritem in dvomim, da bo Norvežanka zdržala njen pritisk,« je napovedal nekdanji vrhunski kikboksar in tekvondoist.

    »Ema še ni bila tako dobro pripravljena, kot je sedaj. Določene stvari, na katerih sva gradila dalj časa, je začela uporabljati tudi v borbi. Imela je veliko sparingov z dekleti – več kot v preteklosti, ko se je večinoma pripravljala s fanti. Razlika je očitna. Bila sva na treningih v Celju, na Ptuju, v Zagrebu in Varaždinu, na katerih je Ema boksala bolj sproščeno in pokazala, kaj vse tiči v njenih pesteh,« je pojasnil Ljutić.

    Braekhusovo je dodobra proučil, zato verjame, da je Kozinova nared za dvoboj z njo. »Največja pomanjkljivost Norvežanke je v tem, da nas ne pozna. Ema namreč zdaj boksa povsem drugače, kot je, recimo, pred slabima dvema letoma, ko je nazadnje stala v ringu. Čeprav nas tako dolgo ni bilo pravzaprav nikjer, to že zdaleč ne pomeni, da smo v tem času mirovali. Ne, potihem smo garali in čakali na dvoboj,« je zaupal trener iz ljubljanskega Športnega centra Gepard, ki ocenjujem, da je njegova varovanka bolj željna borbe in bolj lačna uspeha kot izzivalka.

    »Cecilia je – roko na srce – v zatonu kariere. Seveda to nikakor ne pomeni, da jo podcenjujemo, dvomim pa, da nas lahko za konec s čim preseneti. Naredili bomo vse, da ji zagrenimo odhod v športni pokoj,« je pripomnil Ljutić, ki ne verjame, da bo prišlo do prekinitve. »Navsezadnje ne Cecilia niti Ema ne slovita ravno kot nokavterki. Ocenjujem, da sta vzdržljivost in moč na Emini strani. Od začetnega gonga bo počasi stopnjevala ritem in močno dvomim, da bo Norvežanka zdržala njen pritisk,« je ponovil trener Kozinove.

    Redžo Ljutić pravi, da Ema Kozin še ni bila tako dobro pripravljena. Optimistična je tudi menedžerka Katja Fašink. FOTO: Športni Center Gepard
    Redžo Ljutić pravi, da Ema Kozin še ni bila tako dobro pripravljena. Optimistična je tudi menedžerka Katja Fašink. FOTO: Športni Center Gepard

