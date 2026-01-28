Oranžni zmaji brez možnosti na gostovanju v Ankari

Odbojkarji ACH Volleyja so v ligi prvakov doživeli tretji poraz. Na gostovanju v Akari so v treh nizih z 0:3 (21, 21, 20) klonili proti igralcem moštva Ziraat Bankasi.

Ljubljančani s tokratno igro ne morejo biti zadovoljni, saj so bili gostiteljem enakovredni le na trenutke. V prvih dveh nizih predvsem na začetku; v uvodnem je bil zanje usoden srednji del, v drugem pa končnica, pred katero je ACH Volley še vodil z 20:19. A je nato začel nizati napake.

V tretjem so domači odbojkarji hitro prešli v vodstvo in v nadaljevanju tekmecem niso več dovolili, da bi se jim nevarno približali.

V vseh nizih je bil odločilen predvsem servis. Ljubljančani so z njim veliko tvegali, a z izjemo začetka tekme posebno uspešno pri tem niso bili. Na drugi strani gostitelji pri začetnem udarcu niso delali napak, čeprav niso dosegli toliko asov kot v Ljubljani.

V turškem moštvu je bil s 16 točkami najučinkovitejši Nimir Abdel-Aziz, enako število točk je na drugi strani dosegel nekdanji igralec Ziraata Tonček Štern.

ACH Volley bo naslednjo tekmo v ligi prvakov odigral 12. februarja, ko bo v Ljubljani gostoval Trentino.