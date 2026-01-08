  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Oranžni zmaji brez ognja

    Odbojkarji ACH Volleyja so morali v drugem kolu lige prvakov priznati premoč igralcem kluba Ziraat Bankkart iz Ankare.
    Odbojkarji ACH Volleyja so doživeli visok poraz. FOTO: ACH Volley
    Galerija
    Odbojkarji ACH Volleyja so doživeli visok poraz. FOTO: ACH Volley
    M. Š., STA
    8. 1. 2026 | 21:43
    8. 1. 2026 | 22:30
    2:51
    A+A-

    Odbojkarji ACH Volleyja so tudi v drugem kolu lige prvakovi igrišče zapustili sklonjenih glav. Tokrat so pred svojimi navijači v Ljubljani z 0:3 (22, 15, 20) klonili pred igralci kluba Ziraat Bankkart iz Ankare.

    Turški zvezdniki so se za slovenske prvake izkazali za premočno ekipo. Bili so boljši v vseh prvinah igre, s servisi so povzročali težave ljubljanskemu sprejemu, odlični so bili tudi v bloku.

    Gostitelji v prvih dveh nizih niso vodili niti enkrat, nekaj upanja se je pojavilo v tretjem, ko so pobegnili na 10:6, se še držali do izida 18:18, nato pa je končnica spet pripadla turški ekipi. Pri gostih sta bila po napovedih najučinkovitejša Nizozemec Nemir Abdul-Aziz, ki je dosegel 21 točk, in Poljak Tomasz Fornal, ki je k zmagi prispeval 15 točk. Pri oranžnih zmajih je Tonček Štern, še lani igralec Ziraata, vknjižil 16 točk.

    »Borili smo se, toda razlika v individualni kakovosti igralcev je bila prevelika, predvsem pri servisu in sprejemu. V odločilnih trenutkih smo bili tudi premalo odločni, na visokih žogah bi morali biti bolj konkretni. Gremo naprej, upam, da bomo na naslednjih tekmah boljši, moramo se navaditi na servise tekmecev te ravni, res proti nam letijo prave bombe,« je po porazu dejal organizator ljubljanske igre Gregor Ropret.

    ACH Volley – Ziraat Bankkart 0:3 (22, 15, 20)

    Dvorana Tivoli, gledalcev 3232, sodnika: Strandson (Estonija), Szabo-Alexi.
    ACH Volley: Štern 16 (1 as, 1 blok), Pajenk 7 (2 asa, 2 bloka), Jo. Kržič, Šket 1, Najdič, Marovt 2, Šen 11 (1 as), Ja. Kržič 2 (1 blok), Kovačič, Prevorčnik, Ropret 2, Verdinek.
    Ziraat Bankkart Ankara: Karatas, Šahin, Savaš 5 (2 bloka), Buelbuel 7 (1 blok), Kooy, Karababa, Jokela, Yenipazar 2 (1 as, 1 blok), Tosun, Abdel-Aziz 21 (4 ase, 1 blok), Clevenot 9 (1 as), Bajraktar, Gedik, Fornal 15 (3 ase, 3 bloke).

    Naslednjo tekmo bo ACH Volley odigral 22. januarja, ko bo v Ljubljano prišel Tours s slovenskim reprezentantom Nikom Mujanovićem.

     

     

     

       

     

       

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Veliko priznanje za Kozamernika, izbran je med najboljše na svetu

    Organizator največji odbojkarskih tekmovanj VolleyballWorld je Jana Kozamernika uvrstil med deset najboljših igralcev odbojke na svetu.
    Nejc Grilc 6. 1. 2026 | 12:31
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Za uvod pričakovan poraz

    Odbojkarji moštva ACH Volley so za uvod v novo sezono lige prvakov gostovali pri favoriziranem Trentinu.
    11. 12. 2025 | 22:14
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Drugi športi
    ACH Volley v ligi prvakov

    V Trentu avtobus navijačev, doma bo Tivoli premajhen

    Odbojkarji ACH Volley danes v Trentu začenjajo skupinski del lige prvakov. Proti italijanskim prvakom brez bele zastave, motiv bo velik.
    Nejc Grilc 11. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Tristokilogramski sef izruvali iz tal, tatovi so stari znanci policije

    Osumljenci so iz hiše v Dragomerju ukradli sef, v njem pa za milijon evrov zlata, srebra in denarjač.
    Tanja Jakše Gazvoda 8. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prenos lastništva

    Mimovrste dobiva novega tujega lastnika

    Družba Mimovrste je lani ustvarila 9,6 milijona evrov čiste izgube.
    7. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    odbojkaACH VolleyZiraat Bankkartliga prvakovLjubljana

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Oranžni zmaji brez ognja

    Odbojkarji ACH Volleyja so morali v drugem kolu lige prvakov priznati premoč igralcem kluba Ziraat Bankkart iz Ankare.
    8. 1. 2026 | 21:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški kongres

    Republikanci prvič obrnili hrbet Trumpu v njegovih vojnih ambicijah

    Resolucija o vojnih pooblastilih predsednika ni bila potrjena, vendar pa Politico poroča, da gre za prvo opaznejšo kljubovanje senata predsedniku.
    8. 1. 2026 | 21:30
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Mednarodne organizacije

    Odhod ZDA obžalujejo, a se ne bodo ustavili

    To je pomemben korak nazaj za globalno sodelovanje na področju trajnostne energije in podnebnih ukrepov, se strinjajo.
    Borut Tavčar 8. 1. 2026 | 21:09
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Požar v klubu Le Constellation

    Tudi Italijani bodo preiskovali tragedijo v Crans Montani

    Pristojnost tožilstva v Rimu je preiskati kazniva dejanja v tujini, ki so povezana z italijanskimi državljani.
    8. 1. 2026 | 20:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    UKC Ljubljana: Odhodi zdravnikov ne vplivajo na izvajanje storitev

    Po podatkih UKC Ljubljana v letu 2025 število odhodov zdravnikov ne presega ravni iz preteklih let in predstavlja običajno fluktuacijo.
    8. 1. 2026 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Mednarodne organizacije

    Odhod ZDA obžalujejo, a se ne bodo ustavili

    To je pomemben korak nazaj za globalno sodelovanje na področju trajnostne energije in podnebnih ukrepov, se strinjajo.
    Borut Tavčar 8. 1. 2026 | 21:09
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Požar v klubu Le Constellation

    Tudi Italijani bodo preiskovali tragedijo v Crans Montani

    Pristojnost tožilstva v Rimu je preiskati kazniva dejanja v tujini, ki so povezana z italijanskimi državljani.
    8. 1. 2026 | 20:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    UKC Ljubljana: Odhodi zdravnikov ne vplivajo na izvajanje storitev

    Po podatkih UKC Ljubljana v letu 2025 število odhodov zdravnikov ne presega ravni iz preteklih let in predstavlja običajno fluktuacijo.
    8. 1. 2026 | 19:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo