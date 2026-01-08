Oranžni zmaji brez ognja

Odbojkarji ACH Volleyja so tudi v drugem kolu lige prvakovi igrišče zapustili sklonjenih glav. Tokrat so pred svojimi navijači v Ljubljani z 0:3 (22, 15, 20) klonili pred igralci kluba Ziraat Bankkart iz Ankare.

Turški zvezdniki so se za slovenske prvake izkazali za premočno ekipo. Bili so boljši v vseh prvinah igre, s servisi so povzročali težave ljubljanskemu sprejemu, odlični so bili tudi v bloku.

Gostitelji v prvih dveh nizih niso vodili niti enkrat, nekaj upanja se je pojavilo v tretjem, ko so pobegnili na 10:6, se še držali do izida 18:18, nato pa je končnica spet pripadla turški ekipi. Pri gostih sta bila po napovedih najučinkovitejša Nizozemec Nemir Abdul-Aziz, ki je dosegel 21 točk, in Poljak Tomasz Fornal, ki je k zmagi prispeval 15 točk. Pri oranžnih zmajih je Tonček Štern, še lani igralec Ziraata, vknjižil 16 točk.

»Borili smo se, toda razlika v individualni kakovosti igralcev je bila prevelika, predvsem pri servisu in sprejemu. V odločilnih trenutkih smo bili tudi premalo odločni, na visokih žogah bi morali biti bolj konkretni. Gremo naprej, upam, da bomo na naslednjih tekmah boljši, moramo se navaditi na servise tekmecev te ravni, res proti nam letijo prave bombe,« je po porazu dejal organizator ljubljanske igre Gregor Ropret.

ACH Volley – Ziraat Bankkart 0:3 (22, 15, 20) Dvorana Tivoli, gledalcev 3232, sodnika: Strandson (Estonija), Szabo-Alexi.

ACH Volley: Štern 16 (1 as, 1 blok), Pajenk 7 (2 asa, 2 bloka), Jo. Kržič, Šket 1, Najdič, Marovt 2, Šen 11 (1 as), Ja. Kržič 2 (1 blok), Kovačič, Prevorčnik, Ropret 2, Verdinek.

Ziraat Bankkart Ankara: Karatas, Šahin, Savaš 5 (2 bloka), Buelbuel 7 (1 blok), Kooy, Karababa, Jokela, Yenipazar 2 (1 as, 1 blok), Tosun, Abdel-Aziz 21 (4 ase, 1 blok), Clevenot 9 (1 as), Bajraktar, Gedik, Fornal 15 (3 ase, 3 bloke).

Naslednjo tekmo bo ACH Volley odigral 22. januarja, ko bo v Ljubljano prišel Tours s slovenskim reprezentantom Nikom Mujanovićem.