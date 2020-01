Oranžni zmaji in bankirke pobrali smetano

Kamnik

12, 18 je število pokalnih lovorik, ki sta si jih priigrala ACH Volley in Nova KBM Branik

Mladi Mariborčani so se sprva dobro upirali Ljubljančanom, ki pa si po izgubljenem prvem nizu zaigrali bolje in potrdili vlogo favoritov. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ponovna zbranost

finale, moški

ACH Volley : Merkur Maribor 3:1 (-22, 22, 17, 14)



Športna dvorana Kamnik, gledalcev 300, sodnika Novak (Dvor) in Tomec (Novo mesto).

ACH Volley: Flajs, Vučićević 22, Kumer, Purić, Pavlović 7, Satler, Dagostino, Đirlić 2, Okroglič 12, Vilimanović 1, Pokeršnik 14, Videčnik 6, Kök; Merkur Maribor: Donik, Hafner, Herman, Mulec 5, Detela 2, Koblar, Možič 17, Košenina 11, Dukarič, Bračko, Uremovič 7, Kovačič, Planinšič 2, Bogožalec 6.

finale, ženske

Calcit Volley : Nova KBM Branik 2:3 (-21, 19, -24, 17, -15)



Športna dvorana Kamnik, gledalcev 700, sodnika Markelj (Bled) in Valentar (Prevalje).

Calcit Volley: Zbičajnik, Griljc, Kotnik, Mihevc, P. Marušič 6, Š. Marušič 5, Vovk 11, Mihalinec, Kostić Brulec 28, Zatkovič 4, Janežič, Charuk 16, Jerala, Kaker 8; Nova KBM Branik: Milošič, Košenina 18, Pahor, Dobaj, Bračko 2, Stojilković 6, Šijanec, Kramberger, Sobočan 21, Ramić, Pintar 8, Galić 12, Lorber Fijok 15, Krajnc 3.

- Odbojkarji ACH Volleyja in odbojkarice Nove KBM Branik so zmagovalci slovenskega pokala v sezoni 2019/20. Oranžni zmaji so si lovoriko po finalni zmagi s 3:1 nad Merkur Mariborom priigrali dvanajstič, mariborske bankirke, v zaključni tekmi so s 3:2 ugnale Calcit Volley, pa so osvojile še svoj osemnajsti slovenski pokal.Oranžni zmaji so se morali za zmago nad mladimi, poletnimi in odločnimi Mariborčani zelo potruditi. Merkur Maribor je veliko presenečenje pripravil že v polfinalu z zmago nad proračunsko visokim Calcitom. Gre za svetlo prihodnost slovenske klubske odbojke, ne le veliki up, že reprezentant, tudi drugi fantje trenerja, pomočnika v slovenski reprezentanci, so vredni, da strokovnjaki vržejo oči nanje.»Pričakovali smo takšen zelo dober odpor Mariborčanov. V finalno tekmo so šli razbremenjeni, zasluženo dobili prvi niz. Nato pa smo stvari postavili na mesto, kot morajo biti,« je navrgel trener ACH Volleyja. »Čestitke ACH za naslov, našim fantom pa za prikazano igro v polfinalu. V finalu je bil prvi niz fenomenalen, v drugem smo se še vedno borbali, tretji in četrti niz pa se je že videlo, da padamo. V polfinalu so nam pošle moči, spat smo šli ob pol dveh, imeli smo tudi dopinško kontrolo,« je ocenilV ženskem finalu so odločale malenkosti, vendar je Nova KBM Branik vseeno pokazala popolnejšo igro. Calcit se je v napadu preveč zanašal nain. V četrtem nizu se je težje poškodovala Mariborčanka, pri doskoku ob doseženi točki je nesrečne posledice občutilo levo koleno. V igro je vstopila 197 cm visokain ob taktični rošadi s korektorskega položaja pomembno prispevala h končni zmagi.»Najtežje je bilo zaradi poškodbe Lorber Fijokove v četrtem nizu preklopiti glave igralk na to, da tekma preprosto še ni končana,« je ocenil trener Nove KBM Branika. »Vemo, da ima Calcit morebiti malce večje težave na sprejemu, kot same, a tokrat tega nismo mogle toliko izrabljati. Dobro so se upirale, po pravici povedano, smo upale, da bo tokrat šlo malce lažje. Imele so veliko prednost domačega igrišča, dobro odigrale, same pa odlično, to je bila ena naših boljših tekem. Po poškodbi Lorene se nam je telesno uspelo zbrati, še sama ne vem, kako, a se nam je,« je navrgla mariborska kapetanka»V ključnih trenutkih nismo odigrali zbrano, Mariborčanke pa pač zrelo in dobro. Morda je res zmanjkalo malce širine v napadu, zagotovo bi se morebiti dalo kaj drugače postoriti, tudi z moje strani bi kakšno stvar lahko drugače zapeljal,« je omenil trener Kamničank