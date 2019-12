Oranžni zmaji stopili sibirskega snežaka

Ljubljana

Najboljša tekma

Trener ACH Volleyja Matija Pleško je lahko slavil veliko zmago. FOTO: Mavric Pivk/delo

Najmirnejši v dvorani

ACH Volley : Kuzbas 3:2 (23, 16, -25, -23, 17) Dvorana Tivoli, gledalcev 2488, sodnika: Muha (Hrvaška), Santi (Italija).

ACH Volley: Flajs, Vučićević 36, Kumer, Purić 5, Pavlović, Satler, Dagostino, Đirlić 2, Okroglič 8, Vilimanović 5, Pokeršnik 15, Videčnik 11. Kuzbas: Podlesnih 21, Demakov 6, Karpuhov 20, Kobzar 3, Sivoželez, Ljasov, Pakšin 1, Pašickij 9, Krečetov, Ščerbakov 9, Glivenko 1, Kerminen, Tavasjev 3.

Sami krivi

- Odbojkarska evforija naj traja! Po tem, ko so toliko (srebrnega) veselja, vrednega zlata, prinesli slovenski reprezentanti na evropskem prvenstvu, je zdaj za izbruh veselja poskrbel tudi ACH Volley. V drugem kolu skupine B lige prvakov je namreč v dvorani Tivoli s 3:2 ugnal ruskega prvaka Kuzbas iz Kemerovega.Pričelo se je presenetljivo, niti igre so vodili oranžni zmaji. V prvem nizu so imeli sprejem začetnega udarca 74-odstoten, v drugem so imeli 69-odstotno uspešen napad, gostje iz Sibirije le 35. Neverjetne številke!Nato se je ruski prvak iz Sibirije prebudil, v tretjem nizu so denimo imeli štiri uspešne bloke, slovenski državni prvaki nobenega. Vse se je zavleklo v odločilni peti niz, po dveh urah in 25 minutah ogorčenega boja v dramatični tekmi pod tivolskim svodom pa je srbski korektorACH Volleyju le prinesel (zasluženo) zmago.Enaidvajsetletnik, rojstni dan je praznoval v ponedeljek, nekdanji srednji bloker je bil s kar 36 točkami daleč prvo ime dvoboja. Ta 205 cm visokorasli orjak je bil 58-odstotno uspešen v napadu, denimo v drugem nizu je bil kar na 80 odstotkih.»Čutim, da moram čim več doprinesti ekipi. Zdaj nam bo po tem uspehu lažje, a ne smemo se preveč sprostiti. Vsaka tekma nosi nekaj novega. No, dobro, Rusi so v poznejšem delu tekme preučili, kaj počnemo, a nato smo, ker takrat ni šlo, trikrat, štirikrat so nas zablokirali, spremenili stvari v napadu.Da, menim, da je to moja najboljša tekma, saj gre vendarle za ligo prvakov, to tekmovanje nosi neko največjo vrednost,« je bil po veliki zmagi vesel junak tekme.»Seveda bi bil enako zadovoljen, tudi če bi zmagali s 3:0, kakor je že dišalo. Lep občutek je premagati ruskega prvaka. V odločilnem petem nizu pa sem bil najmirnejši človek v dvorani. Resnično, če pripelješ ruskega prvaka v odločilni niz, pa še na razliko se je izšlo v njem, potem ni več napotkov trenerja.Takrat je igralce potrebno ohraniti mirne, treba je imeti vroče srce in hladno glavo. Vem, da so sposobni, da imajo domet za takšne dosežke. Tudi igrali smo, kot smo se dogovorili. Tokrat je bil Vučićević na veliki sceni, kdaj drugič bo kakšen drugi. A čestitke Božu, odigral je korektno tekmo,« je ocenil trener ACHTrener Kuzbasapa je menil: »Naša igra nima ničesar opraviti s poškodbo reprezentanta Viktorja Poletajeva. Imamo dovolj kakovosti. Glavna težava je bila, da je ACH Volley na začetku tekme pritiskal s servisom, nismo bili potrpežljivi v napadu. Nato pa ni lahko vedno biti rezultatsko zadaj.Stvari so se spremenile, ko smo resnično začeli igrati več odbojke. To je za nas dobra lekcija, ACH je igral pametneje, kot mi sami, zaslužil je zmago. Vučićevića pa smo tokrat s svojimi napakami sami naredili za neverjetnega igralca.«