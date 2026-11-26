Odbojkarjem kluba ACH Volley je znova uspelo. Na povratni tekmi zadnjega kola kvalifikacij za nastop v skupinskem delu lige prvakov so s 3:1 (23, -23, 15, 18) premagali igralce azerbajdžanskega moštva Hilasediči iz Bakuja. S to zmago so vnovič potrdili preboj med evropsko klubsko elito.

Potem ko so bili Ljubljančani v uvodnem krogu kvalifikacij prosti, so v drugem na obeh tekmah premagali nizozemsko ekipo Orion Stars. V gosteh so slavili s 3:0, doma pa s težavami 3:2. V današnjem odločilnem obračunu so ugnali še ekipo iz Azerbajdžana. Prejšnji četrtek so se v Bakuju veselili zmage s 3:1 in upravičili vlogo favoritov, danes pa so z enakim izidom pred domačimi gledalci potrdili premoč na parketu.

Večji del prvega niza je bil precej izenačen, saj si nobena od ekip dolgo ni priigrala občutne prednosti. Pred končnico niza so do prvega malce zajetnejšega vodstva prišli gostitelji, ki so ušli za tri točke (16:13). Azerbajdžanci so se v zaključku nato nekajkrat približali zgolj na točko zaostanka in izid celo izenačili (22:22), toda Ljubljančani so ohranili zbranost in si priigrali dve zaključni žogi za zmago v uvodnem nizu. Izkoristili so drugo in slavili s 25:23.

Drugi niz pripadel gostom

V drugi niz so »oranžni zmaji« krenili precej odločneje in hitro prišli do vodstva s 4:0. Gostje iz Bakuja so nato postopoma vzpostavili ravnotežje na igrišču in po delnem izidu 5:0 prišli do vodstva z 11:10. Nato so igralci ACH Volleyja naredili serijo štirih zaporednih točk in povedli s 17:13. Odbojkarji Hilasedičija se niso vdali in v končnici celo povedli z 22:20. Ljubljančani nato niso več nagnili tehtnice na svojo stran in azerbajdžanski odbojkarji so drugi niz dobili s 25:23.

Tudi na začetku tretjega niza sta bili ekipi precej izenačeni. Pri vodstvu ACH Volley z 11:8 se je zdelo, da slovenski predstavnik spet prevzema vajeti tekme v svoje roke. Ljubljančani so nato še stopnjevali ritem igre in prišli do prednosti šestih točk (16:10). Po nekaj dobrih servisih Roka Bračka so »oranžni zmaji« povedli z 19:12. Niz so nato prepričljivo dobili s 25:15. Ekipi sta izmenično dosegali točke v uvodu četrtega niza, a so nato ritem igre znova narekovali Ljubljančani in si priigrali vodstvo s 15:10. Prednost so ohranjali vse do konca niza, ki so ga po napaki Alekse Polomaca dobili s 25:18.

Pri Ljubljančanih sta bila s 23 in 14 točkami najuspešnejša Tonček Štern in Rok Bračko. Za goste iz Bakuja jih je 16 dosegel Luis Enrique Reyes Rodriguez.

ACH Volley – Hilasediči Baku 3:1 (23, -23, 15, 18) Dvorana Tivoli, gledalcev 1865, sodnika: Luts (Belgija), Pinto (Portugalska). * ACH Volley: Štern 25 (1 as), Pajenk 9 (1 blok), Planinšič, Šket, Jerončič 12 (2 bloka, 3 asi), Ivović 12, Marovt, Sablatnig, Kržič, Okroglič, Kovačič, Prevorčnik, Ropret, Bračko 17 (3 asi). Hilasediči Baku: Bajramov 2, Ablou, Bayramili, Ališanov, Abdulajev, Estrada Mazora 3 (1 blok), Almora Nunez 15 (7 blokov), Kjaer, Alijev, Reyes Rodriguez 19 (1 blok, 2 asa), Bouleau, Carrasco Angulo, Aghabajov, Čech 7 (1 as), Polomac 4.

V skupini A bodo tekmeci serijskih slovenskih prvakov odbojkarji nemškega moštva Berlin Recycling Volleys, turškega Galatasaraya in grškega Panathinaikosa.