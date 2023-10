Organizatorji pariških iger pod drobnogledom policije

Preiskovalci finančne policije so v sredo preiskali prostore organizacijskega komiteja olimpijskih iger, ki bodo v francoski prestolnici prihodnje leto, in podjetij, ki so vključena v prireditev ob odprtju iger, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ta se sklicuje na vire blizu preiskave.

Kot še piše agencija, so organizatorji osumljeni favoriziranja posameznih podjetij pri sklepanju pogodb, povezanih z olimpijskimi igrami. "Pariz 2024 potrjuje, da so finančniki pregledali naš sedež in da so dobili vse informacije, ki so jih zahtevali. Pariz 2024 v celoti sodeluje pri preiskavi, kot je to vedno počel," AFP povzema stališče organizacijskega odbora.

Prve preiskave je finančna policija izvedla že junija, ko je pod drobnogled vzela sedež organizatorjev in podjetje Solidea, ki je bilo glavni nosilec gradnje olimpijskih objektov. Preiskovalci so nato preiskali tudi domove Etienna Thoboisa, glavnega izvršnega direktorja iger Pariz 2024, in Edouarda Donnellyja, operativnega izvršnega direktorja, ter pisarne svetovalnega podjetja, ki sta ga ustanovila.

Olimpijske igre v Parizu bodo potekale od 26. julija do 11. avgusta.