  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Oscar Piastri še bolj zakuhal boj za svetovnega prvaka

    Avstralec je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Katarju. Drugi je bil Britanec George Russell, tretji pa vodilni v SP Lando Norris.
    Na predzadnji postaji svetovnega prvenstva formule 1 v Katarju se je bitka za naslov svetovnega prvaka še bolj zaostrila. FOTO: Karim Jaafar/AFP
    Galerija
    Na predzadnji postaji svetovnega prvenstva formule 1 v Katarju se je bitka za naslov svetovnega prvaka še bolj zaostrila. FOTO: Karim Jaafar/AFP
    Š. R., STA
    29. 11. 2025 | 16:45
    29. 11. 2025 | 16:47
    3:12
    A+A-

    Avstralec Oscar Piastri (McLaren) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Katarju. Na zadnjem sprintu v letu 2025, Katar je sicer predzadnja postaja sezone, je bil drugi Britanec George Russell (Mercedes), tretji pa vodilni v SP, njegov rojak bil zmagoivalec sprinterske dirke za VN Katarja. (McLaren).

    V Katarju se je boj za naslov prvaka, v katerem poleg obeh McLarnovih dirkačev sodeluje še branilec naslova Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), po današnjem sprintu vsaj malo zaostril. Še vedno je sicer v najboljšem položaju Norris, ki lahko edini od trojice že v nedeljo postane prvak.

    Verstappen je bil danes četrti. Takšen razplet pomeni, da ima Norris (396) zdaj na prvem mestu še 22 točk naskoka pred Piastrijem, tretji je Verstappen, ki zaostaja 25 točk. Če bo Norris dobil nedeljsko dirko, bo že prvak ne glede na uvrstitve obeh tekmecev, saj bo imel pred zadnjim dejanjem sezone dovolj naskoka. Če pa ne bo zmagal, bo moral imeti po dirki vsaj 26 točk prednosti.

    »Kar tako naprej, fantje,« je po prihodu skozi cilj po radijski zvezi svoji ekipi dejal zmagovalec Piastri, ki se kot kaže do zadnjega ne bo sprijaznil z vlogo zgolj pomočnika Norrisa na poti do lovorike. To je kazal že na kvalifikacijah za sprint, ko si je privozil prvi startni položaj.

    »Za zdaj je šlo odlično. V sprintu je vse teklo gladko. Samo nadaljevati moramo v tem slogu,« je za prireditelje nato še dejal Piastri, ki je bil med prvo trojico prvič po septembrski dirki v Monzi.

    »Skušal sem priti mimo Russlla, na startu sva bila precej skupaj, a se je dobro končalo. Tu je težko prehitevati, kvalifikacije bodo zelo pomembne. Boj bo tesen, nihče ne bo nikomur nič podarjal,« pa je menil Norris.

    Oscar Piastri je bil najhitrejši v sprinterski dirki za VN Katarja. FOTO: Andrej Isaković/AFP
    Oscar Piastri je bil najhitrejši v sprinterski dirki za VN Katarja. FOTO: Andrej Isaković/AFP

    V Katarju in na zadnji dirki sezone naslednji teden v Abu Dabiju je po današnjem sprintu na voljo še največ 50 točk. Če bo imel Norris v nedeljo le 25 točk naskoka, pa SP še ne bo odločeno, saj bi takšen razplet nato na zadnji dirki sezone teoretično še lahko pomenil, da ga eden od tekmecev ujame po številu točk, v tem primeru bi odločalo število zmag in drugih mest v sezoni.

    Na preračunavanja v tem primeru bo treba počakati do nedelje in na uvrstitve vseh treh dirkačev. Pred Katarjem imata tako Norris kot Piastri na klasičnih dirkah po sedem zmag, Verstappen pa šest.

    Danes ob 19. uri bodo v Katarju na vrsti še kvalifikacije za nedeljsko dirko.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Sezona se lahko zakomplicira, Piastri bo začel pred Norrisom in Verstappnom

    V Bahrajnu predzadnja postaja karavane formule 1 v sezoni 2025. Lando Norris brani 24 točk prednosti pred zasledovalcema.
    29. 11. 2025 | 08:25
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Verstappen priliva olje na ogenj: On se s tem že ne bo sprijaznil

    Pri McLarnu so zatrdili, da v Katarju ne bo moštvenih ukazov. Lahko to izkoristi štirikratni prvak in potrdi rek, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima?
    Peter Zalokar 28. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Nizozemec zmagal, Norris in Piastri diskvalificirana

    Na dirki za VN Las Vegasa je Max Verstappen dosegel svojo 69. zmago, vodilna voznika v SP naknadno ostala brez točk.
    23. 11. 2025 | 07:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Borut Pahor

    Nekoč vladal Sloveniji, sedaj prodaja pižame

    Nekdanji predsednik Borut Pahor je s poziranjem ob goli blondinki v postelji požel predvsem zgražanje javnosti.
    28. 11. 2025 | 21:02
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Nika Jurman

    Zakaj se s kulturo ukvarjajo Ljubljančani, ki so podedovali stanovanje

    Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali in zapeli z njo je zdaj na ogled v kinu, scenaristka pa je spregovorila o filmu in današnji kulturni sceni.
    28. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers – Dallas Mavericks

    Imeniten večer Dončića: prišel v bugattiju in napolnil koš bivših

    Košarkarji Los Angeles Lakers so gostili nekdanje moštvo Luke Dončića in premagali Dallas s 129:119. Luka dosegel 35, Reaves pa 38 točk.
    Nejc Grilc 29. 11. 2025 | 03:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Predobravnavni narok

    S kolom, pestmi in brcami nad policista in policistko

    Uniformiranca sta poskušala zagotoviti varnost domačinoma, ki jima je grozila romska družina.
    Tanja Jakše Gazvoda 26. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Pet razlogov, zakaj je novi CLA najbolj zaželen Mercedes pri nas

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Delovi podjetniški zvezdi po izboru bralcev sta Bird Buddy in Ledinek Engineering

    Na slavnostni prireditvi Delove podjetniške zvezde 2025 so najprej razkrili podjetji v obeh kategorijah, ki so jima največ glasov namenili bralci.
    Milka Bizovičar 27. 11. 2025 | 19:51
    Preberite več

    Več iz teme

    formula 1Max VerstappenLando NorrisOscar PiastrišprintVN Katarja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    VK Katarja

    Oscar Piastri še bolj zakuhal boj za svetovnega prvaka

    Avstralec je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Katarju. Drugi je bil Britanec George Russell, tretji pa vodilni v SP Lando Norris.
    29. 11. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Anže Lanišek z jubilejno 10. zmago utrdil vodstvo v svetovnem pokalu

    Finalna serija tretje tekme v smučarskih skokih v svetovnem pokalu v finski Ruki je bila prekinjena, obveljali izidi iz prve serije. Domen Prevc tretji
    29. 11. 2025 | 16:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Policisti v gozdu pri Majšperku našli truplo pogrešane Avstrijke

    Glavni osumljenec v primeru izginotja Avstrijke je njen nekdanji partner, 31-letni Slovenec s stalnim bivališčem v Avstriji.
    29. 11. 2025 | 16:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Slovenske biatlonke v novi sezoni prikazale veliko dobrega

    V Östersundu se je začela biatlonska sezona. Slovenska ženska štafeta je prikazala veliko dobrega.
    Matic Rupnik 29. 11. 2025 | 14:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    V Nemčiji množični protest proti ustanovitvi nove mladinske organizacije AfD

    Udeleženci srečanja bodo na njem predvidoma izbrali vodstvo nove mladinske organizacije ter določili njena pravila, ime in logotip.
    29. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Policisti v gozdu pri Majšperku našli truplo pogrešane Avstrijke

    Glavni osumljenec v primeru izginotja Avstrijke je njen nekdanji partner, 31-letni Slovenec s stalnim bivališčem v Avstriji.
    29. 11. 2025 | 16:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Slovenske biatlonke v novi sezoni prikazale veliko dobrega

    V Östersundu se je začela biatlonska sezona. Slovenska ženska štafeta je prikazala veliko dobrega.
    Matic Rupnik 29. 11. 2025 | 14:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    V Nemčiji množični protest proti ustanovitvi nove mladinske organizacije AfD

    Udeleženci srečanja bodo na njem predvidoma izbrali vodstvo nove mladinske organizacije ter določili njena pravila, ime in logotip.
    29. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Najugodnejši davčni mehanizem v Sloveniji

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Kaj obeta material za naslednje desetletje?

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    SEMPL

    Scenaristka, ki dela tudi »oskarje« na našem odru

    Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihajajo prazniki – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prehitite črni petek in prihranite

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izobraževanje

    Samo s temi veščinami so dosegli do 40% višje prihodke pri prodaji

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    Kaj vse razkrivajo skrivnostne podobe?

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Podarite trenutke, ki ostanejo v spominu

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INOVACIJE

    Klinika, ki se loti tudi primerov, ki se drugod zdijo nerešljivi

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenci razkrivamo, kam želimo vlagati denar

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo, Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Oblačila

    Ko likanje postane umetnost

    Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo