Oscar Pistorius še vsaj eno leto v zaporu

Nekdanji južnoafriški paraolimpijski zvezdnik Oscar Pistorius, ki je pred desetimi leti umoril svojo partnerko, bo moral ostati v zaporu. Komisija odbora za pogojne izpuste namreč po današnjem zaslišanju ni ugodila izpustu 36-letnika. »Ne vem, na podlagi česa je bila zahteva zavrnjena, obveščeni smo bili le, da je bila zavrnjena in da jo bodo pregledali čez eno leto,« je povedala odvetnica žrtvine družine Tania Koen.

Pistorius je 14. februarja 2013 v zgodnjih jutranjih urah ustrelil Reevo Steenkamp. Štirikrat je ustrelil skozi vrata kopalnice svoje izjemno varovane hiše v Pretorii, trdil pa je, da je dekle zamenjal za vlomilca. Tožilci so bili drugačnega mnenja, menili so, da je zaradi ljubosumja streljal v besu.

Dobil je 13-letno zaporno kazen. Kot del svoje rehabilitacije se je Pistorius lani srečal s starši žrtve, ti pa so komisiji tudi izdali svoje mnenje. Odvetnik Južnoafričana je sicer pred tedni pričakoval, da bo zaslišanje uspešno in da bo Pistorius po 31. marcu na prostosti, a se to vsaj za zdaj še ne bo zgodilo.