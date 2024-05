Osmerica plezalcev na Kitajskem začenja lov na olimpijsko vstopnico

Medtem ko se svetovna prvakinja Janja Garnbret s trenerjem Romanom Krajnikom na Verdu v miru pripravlja na obrambo zlate kolajne iz Tokia, osem slovenskih športnih plezalcev še lovi eno od preostalih treh olimpijskih kvot. Kvalifikacije se bodo začele v četrtek v Šanghaju in nadaljevale konec junija v Budimpešti. Še eno žensko vstopnice bodo želele dobiti Vita Lukan, Mia Krampl, Sara Čopar in Lucija Tarkuš, ki je kot rezerva nadomestila Lučko Rakovec, za dve moški kvoti pa se bodo potegovali Luka Potočar, Anže Peharc, Martin Bergant in Zan Lovenjak Sudar. Pred tremi leti je Garnbretovi družbo delala Kramplova.

Luka Potočar je glavni slovenski adut v moški konkurenci. FOTO: Jože Suhadolnik

»Verjamemo, da imamo realne možnosti, da poleg Janje dobimo še enega olimpijca. Konec koncev smo zato tu, za to se bomo borili. Konkurenca je zelo velika, veliko držav ima isti cilj, ampak mi smo osredotočeni na svoje nastope in svoje želje. Zdaj bomo dali na tej tekmi vse od sebe in poskušali iti s čim boljšim občutkom na drugo tekmo in računamo, da Janja v Parizu ne bo sama,« pravi selektor Gorazd Hren.

Gorazd Hren verjame, da bo Slovenija osvojila še kakšno olimpijsko kvoto. FOTO: Jože Suhadolnik

Na kvalifikacijskem turnirju se bo pomerilo po 48 športnih plezalk in plezalcev. Rezultati bodo popotnica za drugi del kvalifikacij n Madžarskem, kjer bo znanih deset potnic in deset potnikov v Pariz 2024.