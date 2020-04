Ostali brez Srba, verjetno jih bo zapustil tudi Američan

Ljubljana – V nasprotju z nekaterimi drugimi najboljšimi slovenskimi športnimi klubi se pri odbojkarskem prvaku ACH Volleyju ne dogaja nič turbulentnega. Priprave za novo sezono že tečejo, vendar ne na igrišču, temveč v pisarni. Odgovorni sestavljajo moštvo, že za zdaj pa je jasno, da v ekipi ne bo Božidarja Vučićevića. Srbski igralec bo odslej nosil dres ruske zasedbe Gazprom-Ugra Sorgut.



»Že iščemo okrepitve za prihodnjo sezono. Želimo si spet sestaviti kombinacijo, ki bo uspešno igrala na vseh frontah. Pogovori potekajo, v tem trenutku lahko povem le to, da je Vučićević odpotoval v Rusijo in da nas bo verjetno zapustil tudi ameriški libero Kyle Patrick Dagostino,« je razkril Rasto Oderlap, prvi mož ACH Volleyja.



O kakšnem rezanju plač ni želel govoriti, ker meni, da je to interna zadeva. »Potem ko je bilo jasno, da državnega prvenstva ne bomo mogli izpeljati do konca, smo igralce poslali domov. Nekaterim so potekle pogodbe, nekaterim ne. Obljubili smo jim, da se bomo pogovorili z vsemi, naših dogovorov pa ne nameravamo obešati na velik zvon,« je pristavil Oderlap.



V klubu vidijo več zanimivih odbojkarjev tudi v Sloveniji. »Je nekaj takšnih, ki bi lahko igrali pri ACH Volleyju in pri nas tudi napredovali. Jasno, da je med njimi tudi Rok Možič, vendar pa mora seveda obstajati obojestranski interes,« je o slovenskih okrepitvah skrivnosten Oderlap.



Verjame, da se bo Vučićević, ki v Ljubljani ni preživel niti ene celotne sezone, v Rusiji dobro znašel. »Za nas je odigral nekaj res odličnih tekem, predvsem v ligi prvakov. Nič čudnega, da so ga opazili v Rusiji. Verjamem da bo v prihodnosti igral veliko vlogo tako pri njih kot v reprezentančni odbojki. Lahko mu le čestitam in zaželim srečo,« je sklenil Oderlap.