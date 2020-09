»Ostrostrelec« naslednji tekmec Uroša Jurišiča

Ljubljana - Konec je ugibanj o tem, kdaj in kje se bo naslednjič v kletko povzpel slovenski as mešanih borilnih športov Uroš Jurišič. Nekdanji prvak združenja Titan FC se bo v četrtek, 1. oktobra, v Milanu prvič predstavil na spektaklu bolj znane organizacije Bellator.



Jurišič, ki ima v svoji profesionalni statistiki deset zmag (9 s prekinitvijo), se bo v obračunu velterske kategorije (do 77 kilogramov) pomeril z Angležem Walterjem Gahadzo. »The Sniper« (ostrostrelec), kakor se glasi vzdevek 32-letnega Londončana, je doslej v svojo korist odločil 18 dvobojev, pet pa jih je izgubil.



Za pet let mlajšega Ljubljančana bo to prvi obračun po skoraj dveh letih. Nazadnje se je boril 17. novembra 2018 v Kopru, kjer je nokavtiral Gruzinca Šoto Gvasalijo. Zatem se je Jurišič, ki se je – mimogrede – predstavil tudi v videospotu zadnje uspešnice Challeta Salleta z naslovom Nove zmage, spopadal s poškodbami, ki so na srečo zdaj preteklost.