Otočan Norris prvič na svetovnem vrhu

Britanec Lando Norris (McLaren) je svetovni prvak formule 1 za sezono 2025. Na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju mu je v troboju za naslov zadoščalo tudi tretje mesto, s čimer je ohranil naskok v SP pred branilcem lovorike Nizozemcem Maxom Verstappnom (Red Bull) in moštvenim sotekmovalcem Avstralcem Oscarjem Piastrijem.
V Abu Dabiju je danes padel zastor nad sezono svetovnega prvenstva formule 1. V boju za prestižno lovoriko so bili še trije dirkači, v najboljšem položaju je bil Norris, branilec naslova Verstappen je zaostajal 12 točk, še štiri več pa Piastri.
Zadnje kvalifikacije v sezoni je v soboto sicer dobil Verstappen. Takoj za njim pa sta končala še preostala kandidata v boju za naslov, Norris in Piastri.
Norris je na dirki edini sam odločal o svoji usodi, ni potreboval zmage za prvi naslov svetovnega prvaka v karieri, zadoščalo mu je že tretje mesto. Več matematike in pomoči tekmecev bi potrebovala Verstappen in Piastri.
Rezultati dirke za VN Abu Dabija:
1. Max Verstappen (Niz, Red Bull) 1:26:07,469 (povp. hitrost: 213,616 km/h), 2. Oscar Piastri (Avst, McLaren) + 12,594, 3. Lando Norris (VB, McLaren) 16,572, 4. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) 23,279, 5. George Russell (VB, Mercedes) 48,563, 6. Fernando Alonso (Špa, Aston Martin) 1:07,562, 7. Esteban Ocon (Fra, Haas) 1:09,876, 8. Lewis Hamilton (VB, Ferrari) 1:12,670, 9. Nico Hülkenberg (Nem, Sauber) 1:19,014, 10. Lance Stroll (Kan, Aston Martin) 1:19,523.
Na koncu se je razpletlo v prid Norrisa. Dosegel je natančno tisto, kar je moral, končal na 3. mestu in tako v SP ohranil prvo mesto.
Oba tekmeca sta v Abu Dabiju sicer končala pred njim, Verstappen je zmagal, Piastri je bil drugi, a jima to ni pomagalo. Na koncu sezone je imel Norris 423 točk, Verstappen 421 in Piastri 410.
»Dolga pot je bila. Hvala vsem v McLarnu, staršema, ki so me podpirali od začetka ... Počutim se izjemno, čestitam pa tudi Maxu in Oscarju, oba sta se super borila in bila trda tekmeca, vsekakor mi nista olajšala življenja. A uspelo mi je in ponosen sem na to. Presrečen sem, verjamem pa, da so nekateri še bolj srečni kot jaz,« je v čustvenem pogovoru za prireditelje po koncu dejal sveži svetovni prvak, ki je bil nekajkrat na robu solz sreče.
Norris je tako prišel do prvega naslova v karieri, Piastri je ostal brez prve lovorike, Verstappen, ki je lovil peto zaporedno, je ostal pri štirih.
Končni vrstni red za svetovno prvenstvo:
1. Lando Norris (VB, McLaren) 423, 2. Max Verstappen (Niz, Red Bull) 421, 3. Oscar Piastri (Avst, McLaren) 410, 4. George Russell (VB, Mercedes) 319, 5. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) 242, 6. Lewis Hamilton (VB, Ferrari) 156, 7. Andrea Kimi Antonelli (Ita, Mercedes) 150, 8. Alexander Albon (Taj, Williams) 73, 9. Carlos Sainz (Špa, Williams) 64, 10. Fernando Alonso (Špa, Aston Martin) 56.
