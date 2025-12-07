Otočan Norris prvič na svetovnem vrhu

Britanec Lando Norris (McLaren) je svetovni prvak formule 1 za sezono 2025. Na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju mu je v troboju za naslov zadoščalo tudi tretje mesto, s čimer je ohranil naskok v SP pred branilcem lovorike Nizozemcem Maxom Verstappnom (Red Bull) in moštvenim sotekmovalcem Avstralcem Oscarjem Piastrijem.

V Abu Dabiju je danes padel zastor nad sezono svetovnega prvenstva formule 1. V boju za prestižno lovoriko so bili še trije dirkači, v najboljšem položaju je bil Norris, branilec naslova Verstappen je zaostajal 12 točk, še štiri več pa Piastri.

Zadnje kvalifikacije v sezoni je v soboto sicer dobil Verstappen. Takoj za njim pa sta končala še preostala kandidata v boju za naslov, Norris in Piastri.

Norris je na dirki edini sam odločal o svoji usodi, ni potreboval zmage za prvi naslov svetovnega prvaka v karieri, zadoščalo mu je že tretje mesto. Več matematike in pomoči tekmecev bi potrebovala Verstappen in Piastri.

Rezultati dirke za VN Abu Dabija: 1. Max Verstappen (Niz, Red Bull) 1:26:07,469 (povp. hitrost: 213,616 km/h), 2. Oscar Piastri (Avst, McLaren) + 12,594, 3. Lando Norris (VB, McLaren) 16,572, 4. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) 23,279, 5. George Russell (VB, Mercedes) 48,563, 6. Fernando Alonso (Špa, Aston Martin) 1:07,562, 7. Esteban Ocon (Fra, Haas) 1:09,876, 8. Lewis Hamilton (VB, Ferrari) 1:12,670, 9. Nico Hülkenberg (Nem, Sauber) 1:19,014, 10. Lance Stroll (Kan, Aston Martin) 1:19,523.

Na koncu se je razpletlo v prid Norrisa. Dosegel je natančno tisto, kar je moral, končal na 3. mestu in tako v SP ohranil prvo mesto.

Oba tekmeca sta v Abu Dabiju sicer končala pred njim, Verstappen je zmagal, Piastri je bil drugi, a jima to ni pomagalo. Na koncu sezone je imel Norris 423 točk, Verstappen 421 in Piastri 410.

»Dolga pot je bila. Hvala vsem v McLarnu, staršema, ki so me podpirali od začetka ... Počutim se izjemno, čestitam pa tudi Maxu in Oscarju, oba sta se super borila in bila trda tekmeca, vsekakor mi nista olajšala življenja. A uspelo mi je in ponosen sem na to. Presrečen sem, verjamem pa, da so nekateri še bolj srečni kot jaz,« je v čustvenem pogovoru za prireditelje po koncu dejal sveži svetovni prvak, ki je bil nekajkrat na robu solz sreče.

Norris je tako prišel do prvega naslova v karieri, Piastri je ostal brez prve lovorike, Verstappen, ki je lovil peto zaporedno, je ostal pri štirih.