Otoški junak se vrača v ring

Anthony Joshua se pripravlja na dvoboj z Albancem Kristianom Prengo.
Anthony Joshua je pred novim izzivom na svoji veliki športni poti. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
STA, Š. R.
27. 4. 2026 | 21:02
Britanec Anthony Joshua, nekdanji svetovni boksarski prvak v supertežki kategoriji, se bo po hudi prometni nesreči julija vrnil v ring. V Rijadu se bo pomeril z malo znanim Albancem Kristianom Prengo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za 36-letnega Joshuo naj bi bil ta dvoboj ogrevanje za resnejši obračun proti rojaku in velikemu tekmecu Tysonu Furyju, s katerim naj bi se udarila še v letošnjem letu. Dvoboj proti Furyju je na družbenem omrežju Instagram potrdil športni promotor Eddie Hearn.

»To je eden največjih poslov, ki smo jih uspeli narediti, pri čemer je pomembno, da smo si to tudi od nekdaj želeli,« je zapisal Hearn. Natančen datum dvoboja med Joshuo in Furyjem še ni znan, a naj bi se omenjeni dogodek zgodil v novembru. Dvoboj bo prenašala tudi pretočna platforma Netflix.

»Ni skrivnost, da sem si vzel nekaj časa za konsolidacijo in obnovo, da bi bil pripravljen na vrnitev v ring. In to je naslednji korak na tej poti,« je Joshua napovedal dvoboj s Prengo 25. julija v Rijadu.

Petintridesetletni Prenga je doslej v svojih 21 borbah kot profesionalec zabeležil 20 zmag, vse z nokavtom, čeprav se še ni soočil s tekmecem, ki bi bil po kakovosti blizu Joshui, olimpijskemu prvaku iz Londona leta 2012 in dvakratnemu prvaku v supertežki kategoriji med profesionalnimi boksarji. Britanec ima v svoji karieri 29 zmag, 26 z nokavtom, in štiri poraze, dva z nokavtom.

Leta 2016 je osvojil naslov prvaka IBF v težki kategoriji z nokavtom v drugi rundi proti Charlesu Martinu, nato je dodal še pasove WBA, WBO in IBO, preden jih je leta 2019 izgubil v šokantnem porazu v sedmi rundi proti Andyju Ruizu. Pasove je vrnil šest mesecev pozneje, a jih je leta 2021 spet izgubil proti Oleksandru Usiku.

Od takrat je imel še dva boja za naslov prvaka v težki kategoriji, leta 2022 je izgubil povratni dvoboj proti Usiku, nato pa je moral še priznati premoč rojaku Danielu Duboisu, ki ga je v boju za naslov prvaka IBF premagal z nokavtom v peti rundi.

Lani decembra, nekaj dni, potem ko je nokavtiral zvezdnika YouTubea Jakea Paula, je bil udeležen v hudi prometni nesreči v Nigeriji, v kateri sta umrla njegova tesna prijatelja.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Boks

Pravi spektakel se je začel takoj po obračunu: Fury izzval velikega tekmeca

Britanski boksarski zvezdnik se je po 476 dneh premora uspešno vrnil v ring in se po zmagi zapletel še v besedni dvoboj
Miha Šimnovec 12. 4. 2026 | 10:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Anthony Joshua proti Jaku Paulu: Kot da bi leva spustil v ring z domačo mačko

Nekdanji britanski svetovni prvak težke kategorije brez milosti: Zmaličil bom Jakov obraz! Paul optimističen: To bo večer poslednje sodbe.
Miha Šimnovec 19. 11. 2025 | 10:51
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Zahvala Jezusu Kristusu in boj za Ukrajino

Pred 100.000 v Londonu je ukrajinski šampion Oleksandr Usik vnovič osvojil lovoriko in potrdil ugled izjemnega boksarja.
20. 7. 2025 | 08:37
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Pirc Musarjeva: To je storil tudi Pahor; oglasil se je Tonin

Predsednica republike: Vsak korak, ki sem ga v postopku predlaganja mandatarja naredila, je bil skrbno premišljen in prediskutiran z ustavnimi pravniki.
Peter Zalokar 26. 4. 2026 | 16:04
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Razpoke četrte Janševe vlade tokrat razvidne že pred njenim imenovanjem

Polarizacija se krepi, politični sistem, namenjen njenemu brzdanju, pa posledično postaja vse bolj tog in neizprosen do začasnih večin.
Luka Lisjak Gabrijelčič 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Profil

Kdo so trije mladi fantje, ki so kupili skoraj polovico podjetja Bugatti-Rimac

HOF Capital so ustanovili trije Egipčani leta 2016 nekaj let po prihodu v ZDA: danes upravljajo približno 12 milijard dolarjev sredstev.
Pija Kapitanovič 27. 4. 2026 | 08:03
Preberite več
Premium
Nedelo
Peter, Petra, Rok in Aleksander Čeferin

Družina Čeferin: V očetu smo vedno imeli zaveznika

Dr. Peter Čeferin odkrito priznava, da je bil v mladosti lump, in kot pravijo njegovi trije otroci, je tudi njim odpustil marsikateri prestopek.
Agata Rakovec Kurent 26. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Petra Veber

Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilnost

Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
Preberite več

Premium
Novice  |  Slovenija
Kriptožetoni

Milijoni v minutah, nato razočaranje po letih čakanja

Bralec je investiral v kriptožetone slovenskega podjetja, zdaj mu nudijo četrtino naložbene vrednosti.
Tomica Šuljić 27. 4. 2026 | 21:21
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Otoški junak se vrača v ring

Anthony Joshua se pripravlja na dvoboj z Albancem Kristianom Prengo.
27. 4. 2026 | 21:02
Preberite več
Novice  |  Svet
Obtoženi podkupovanja

Albanski politiki pod drobnogledom protikorupcijskih tožilcev

Začelo se je sojenje proti nekdanjemu albanskemu predsedniku in še štirim drugim obtožencem. Korupcijski škandali ogrožajo pot Albanije v EU.
27. 4. 2026 | 20:04
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga ABA

Z zmago pomahali v slovo sezoni lige ABA

Košarkarji Krke so na zadnji tekmi skupine za obstanek doma gladko ugnali Vienno.
27. 4. 2026 | 20:03
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Dva zmaja med izbrano šesterico

Ljubljenca tivolskih tribun T. J. Brennan in Nicolai Meyer sta prejela novo priznanje za dosežke v sezoni ICEHL.
27. 4. 2026 | 19:37
Preberite več
Novice  |  Svet
Obtoženi podkupovanja

Albanski politiki pod drobnogledom protikorupcijskih tožilcev

Začelo se je sojenje proti nekdanjemu albanskemu predsedniku in še štirim drugim obtožencem. Korupcijski škandali ogrožajo pot Albanije v EU.
27. 4. 2026 | 20:04
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga ABA

Z zmago pomahali v slovo sezoni lige ABA

Košarkarji Krke so na zadnji tekmi skupine za obstanek doma gladko ugnali Vienno.
27. 4. 2026 | 20:03
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Dva zmaja med izbrano šesterico

Ljubljenca tivolskih tribun T. J. Brennan in Nicolai Meyer sta prejela novo priznanje za dosežke v sezoni ICEHL.
27. 4. 2026 | 19:37
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
21. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Se bodo cene znižale?

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več

