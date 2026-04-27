Otoški junak se vrača v ring

Britanec Anthony Joshua, nekdanji svetovni boksarski prvak v supertežki kategoriji, se bo po hudi prometni nesreči julija vrnil v ring. V Rijadu se bo pomeril z malo znanim Albancem Kristianom Prengo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za 36-letnega Joshuo naj bi bil ta dvoboj ogrevanje za resnejši obračun proti rojaku in velikemu tekmecu Tysonu Furyju, s katerim naj bi se udarila še v letošnjem letu. Dvoboj proti Furyju je na družbenem omrežju Instagram potrdil športni promotor Eddie Hearn.

»To je eden največjih poslov, ki smo jih uspeli narediti, pri čemer je pomembno, da smo si to tudi od nekdaj želeli,« je zapisal Hearn. Natančen datum dvoboja med Joshuo in Furyjem še ni znan, a naj bi se omenjeni dogodek zgodil v novembru. Dvoboj bo prenašala tudi pretočna platforma Netflix.

»Ni skrivnost, da sem si vzel nekaj časa za konsolidacijo in obnovo, da bi bil pripravljen na vrnitev v ring. In to je naslednji korak na tej poti,« je Joshua napovedal dvoboj s Prengo 25. julija v Rijadu.

Petintridesetletni Prenga je doslej v svojih 21 borbah kot profesionalec zabeležil 20 zmag, vse z nokavtom, čeprav se še ni soočil s tekmecem, ki bi bil po kakovosti blizu Joshui, olimpijskemu prvaku iz Londona leta 2012 in dvakratnemu prvaku v supertežki kategoriji med profesionalnimi boksarji. Britanec ima v svoji karieri 29 zmag, 26 z nokavtom, in štiri poraze, dva z nokavtom.

Leta 2016 je osvojil naslov prvaka IBF v težki kategoriji z nokavtom v drugi rundi proti Charlesu Martinu, nato je dodal še pasove WBA, WBO in IBO, preden jih je leta 2019 izgubil v šokantnem porazu v sedmi rundi proti Andyju Ruizu. Pasove je vrnil šest mesecev pozneje, a jih je leta 2021 spet izgubil proti Oleksandru Usiku.

Od takrat je imel še dva boja za naslov prvaka v težki kategoriji, leta 2022 je izgubil povratni dvoboj proti Usiku, nato pa je moral še priznati premoč rojaku Danielu Duboisu, ki ga je v boju za naslov prvaka IBF premagal z nokavtom v peti rundi.

Lani decembra, nekaj dni, potem ko je nokavtiral zvezdnika YouTubea Jakea Paula, je bil udeležen v hudi prometni nesreči v Nigeriji, v kateri sta umrla njegova tesna prijatelja.