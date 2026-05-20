  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Otroci zasedli Maribor: odprli tretjo sezono Športnih iger mladih

V Mariboru so odprli 3. sezono Plazma Športnih iger mladih v Sloveniji, letos bo sodelovalo več kot 70.000 slovenskih otrok na 255 športnih dogodkih.
Odprtje Športnih iger mladih v Mariboru je pritegnilo na atletski štadion več tisoč navdušenih otrok. FOTO: Matej Družnik
Galerija
Odprtje Športnih iger mladih v Mariboru je pritegnilo na atletski štadion več tisoč navdušenih otrok. FOTO: Matej Družnik
Š. R.
20. 5. 2026 | 11:50
20. 5. 2026 | 11:52
5:41
A+A-

Več kot 2000 otrok iz Maribora in okolice je napolnilo mariborski štadion Poljane, na katerem so tudi uradno odprli 3. sezono Plazma športnih iger mladih v Sloveniji. Dogodek, prežet z navdušenjem, športnim duhom in glasnim navijanjem najmlajših, je štajersko prestolnico za en dan znova spremenil v veliko športno igrišče prijateljstva, druženja in fair playa.

image_alt
Športne igre mladih v polnem zagonu, spektakel v Mariboru

Na osrednji otvoritveni slovesnosti je plamen iger simbolično prižgal gostitelj dogodka, mariborski župan Saša Arsenovič. Ob tem je poudaril pomen športnih dogodkov, ki mladim približujejo gibanje, zdrave življenjske navade in vrednote sodelovanja. Ob otrocih, učiteljih, trenerjih in starših so se na Poljanah zbrali številni predstavniki slovenskega športa, medijev in gospodarstva, dolgoletni partnerji največje športno-amaterske prireditve za otroke v regiji.

Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Plazma Športne Igre Mladih
Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Plazma Športne Igre Mladih

Mlade športnike so ves dan spremljala tudi znana imena slovenskega športa. Posebne pozornosti so bili deležni Zlatko Zahović, Ažbe Jug in Marcos Tavares, ikone mariborskega nogometa. Otroke so spodbujali ob športnih igriščih in se družili z najmlajšimi udeleženci. Dogodku so se pridružili tudi odbojkarice in odbojkarji mariborskega kluba I-Vent, nekdanja teniška igralka Mima Jaušovec, alpska smučarka Katja Koren, atletinja Anita Horvat, slovenska reprezentančna plavalka Katja Fain in nekdanji svetovni prvak v smučarskem krosu Filip Flisar, prišel je tudi nekdanji nogometaš Mišo Brečko.

Po vsej Sloveniji povezanih več deset tisoč otrok

Otroci so se na Poljanah pomerili v igri med dvema ognjema, atletiki, igri street racket in revijalni košarki 3 na 3 ter s tem simbolično odprli sezono, ki bo letos po vsej Sloveniji povezala več deset tisoč otrok. V sklopu iger bodo do poletja organizirali več kot 255 športnih dogodkov, turnirjev in športnih dni, pomemben del programa pa ostajajo tudi izobraževalne zero waste delavnice, namenjene ozaveščanju otrok o pomenu varovanja okolja, ponovne uporabe in odgovornega ravnanja z odpadki.

Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Plazma Športne Igre Mladih
Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Plazma Športne Igre Mladih

Po številnih kvalifikacijskih tekmovanjih in športnih dnevih po vsej državi bo slovenska sezona vrhunec dosegla 6. junija v Rogaška Slatina, kjer bo potekal državni finale v desetih športnih disciplinah. Najuspešnejši mladi športniki bodo Slovenijo nato zastopali na velikem mednarodnem zaključku iger v Split, ki bo med 17. in 22. avgustom združil otroke iz več držav regije.

Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Plazma Športne Igre Mladih
Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Plazma Športne Igre Mladih

Plazma športne igre mladih letos v regiji praznujejo že 30. sezono delovanja, slovenska zgodba pa se je začela leta 2024. Pomembno vlogo pri prihodu projekta v Slovenijo je imel Aleksander Čeferin, predsednik UEFA ter eden ključnih ambasadorjev in dolgoletnih podpornikov iger.

Mima Jaušovec, Anita Horvat, Boris Mikuž in Marcos Tavares. FOTO: Matej Družnik
Mima Jaušovec, Anita Horvat, Boris Mikuž in Marcos Tavares. FOTO: Matej Družnik

Ob odprtju so mlade udeležence z videosporočili nagovorili tudi ambasadorji iger. Šime Vrsaljko, Edin Džeko, Aleksandar Kolarov, Luka Modrić in evropski komisar Glenn Micallef so poudarili, da šport ni le tekmovanje, temveč prostor prijateljstva, povezovanja, spoštovanja in nepozabnih življenjskih izkušenj. Otrokom so sporočili, naj uživajo v igri, podpirajo drug drugega in ob športu gradijo samozavest, ekipnega duha in ljubezen do gibanja.

Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Matej Družnik
Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Matej Družnik

Po videopovezavi je otroke na štadionu Poljane iz Združenih držav Amerike nagovoril tudi slovenski ambasador iger, nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić. Mlade športnike je spodbudil, naj uživajo v druženju, športu in tekmovanju, hkrati pa poudaril pomen vztrajnosti, medsebojnega spoštovanja in pozitivne energije, ki jo šport prinaša v življenje mladih.

Marcos Tavares in Zlatko Zahović FOTO: Matej Družnik
Marcos Tavares in Zlatko Zahović FOTO: Matej Družnik

Ena poglavitnih posebnosti Plazma športnih iger mladih ostaja njihova dostopnost, saj so vsa tekmovanja in aktivnosti za otroke popolnoma brezplačni. Projekt podpirajo številni partnerji in sponzorji, med njimi Coca-Cola in Plazma, v Sloveniji pa tudi Telemach Slovenija, ki podpira dneve športa in tekmovanja v igri med dvema ognjema ter atletiki, NLB z rokometnim pokalom, Zavarovalnica Triglav z nogometnimi turnirji, skupina GEN, ki podpira tekmovanja v odbojki, in Slovenske železnice, ki podpirajo turnirje v odbojki na mivki. Med medijskimi pokrovitelji gibanja je medijska hiša Delo.

Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Matej Družnik
Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Matej Družnik

Za sklepno športno-zabavno vzdušje na stadionu Poljane je poskrbel tudi Trkaj, eden najbolj prepoznavnih slovenskih raperjev in glasbenikov. S svojim nastopom je navdušil zbrane otroke. Mladi udeleženci so skupaj z njim prepevali, navijali in ustvarili pravo festivalsko ozračje, s čimer se je sklenilo veliko odprtje letošnje sezone Plazma športnih iger mladih. 

Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Matej Družnik
Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Matej Družnik

»Mladi se lahko brezplačno preizkusijo v desetih različnih športnih disciplinah,« je poudaril Tevž Korent, predsednik Plazma Športnih igre mladih Slovenije, in dodal da si organizatorji želijo s športom, igro, druženjem in glasbo otrokom približati vrednote sodelovanja, prijateljstva in aktivnega življenjskega sloga.

Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
19. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Slovenska pevka, ki je umorila babico, snema pesmi in piše knjige

Maja Tripar je za zapahi napisala knjigo Zvezda črne kronike. Sorodnikom žrtve jo je uspelo umakniti iz prodaje.
Moni Černe 18. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Državni svet nižjo plačno uvrstitev razume kot nespoštovanje institucije

Državni svet: Marka Lotriča zmotila višina plače in da bo zvišanja deležen z novim sklicem.
Barbara Hočevar 20. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Bosna in Hercegovina

Most na mejnem prehodu Gradiška razpadel, promet zaustavljen

Razpad dela mostu čez Savo na mejnem prehodu Gradiška je ustavil mednarodni promet v tem delu BiH, logična rešitev je na dlani.
Novica Mihajlović 19. 5. 2026 | 11:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
1. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

V živo:      V živo: Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti

Na poslovni konferenci z zanimivi gosti o športu kot poslovni, razvojni in družbeni priložnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega ter izkušnjah iz prakse.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Konferenca šport

Starši ostanejo starši in prva podpora športniku

Starši vrhunskih športnikov o vzgoji vrhunskih športnikov.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 13:44
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

Odličnost, spoštovanje in prijateljstvo so vrednote športa

Franjo Bobinac: V športu brez vrednot ne gre. Odličnost v športu ni samo zmaga, ampak odličnost, ki jo je treba ponavljati iz tekme v tekmo.
Marjana Kristan Fazarinc 19. 5. 2026 | 13:33
Preberite več

Več iz teme

Plazma športne igre mladihzdravko marićZlatko ZahovičMariborTevž KorentAleksander Čeferinšport mladih

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Požar v evrovizijski kuhinji

Ker je moldavska strokovna žirija romunski izvajalki namenila zgolj tri glasove, so se zamajali temelji prijateljstva med državama.
20. 5. 2026 | 12:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Litva

Sirene v prestolnici Litve, v zaklonišče tudi predsednik in premierka

Za kratek čas so zaprli tudi letališče v prestolnici in ustavili železniški promet.
20. 5. 2026 | 12:26
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Slavje Arsenala

V ekstazi želel podariti uro za 24.000 evrov, nogometaš darila ni sprejel

V severnem Londonu je bilo včeraj zvečer in danes zjutraj kar nekaj nenavadnih prizorov, navijači z vseh koncev so si dali duška.
20. 5. 2026 | 12:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (20. 5.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 20. 5. 2026 | 12:16
Preberite več
Novice  |  Svet
Tragična potapljaška nesreča na Maldivih

Slovenski jamski potapljač: V dveh minutah se lahko izgubiš v popolni temi

Po najhujši potapljaški nesreči v zgodovini otoške države oblasti preiskujejo, zakaj se skupina izkušenih raziskovalcev ni vrnila iz globokomorske jame.
20. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Slavje Arsenala

V ekstazi želel podariti uro za 24.000 evrov, nogometaš darila ni sprejel

V severnem Londonu je bilo včeraj zvečer in danes zjutraj kar nekaj nenavadnih prizorov, navijači z vseh koncev so si dali duška.
20. 5. 2026 | 12:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (20. 5.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 20. 5. 2026 | 12:16
Preberite več
Novice  |  Svet
Tragična potapljaška nesreča na Maldivih

Slovenski jamski potapljač: V dveh minutah se lahko izgubiš v popolni temi

Po najhujši potapljaški nesreči v zgodovini otoške države oblasti preiskujejo, zakaj se skupina izkušenih raziskovalcev ni vrnila iz globokomorske jame.
20. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Spomladanski oddih ob morju

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

SOF 2026: največji marketinški dogodek v Sloveniji

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 19. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
15. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo