Otrokom se širijo obzorja, nikogar ne gledajo čudno

Združene države Amerike za mnoge ostajajo obljubljena dežela, še posebej za športnike. V ZDA blestijo najboljši košarkarji in hokejisti, manj znano pa je, da je na izredno visoki ravni tudi odbojka. Američani v moški in ženski konkurenci pobirajo odličja na najvišji ravni, zadnja leta pa ima del zaslug za to tudi slovenski strokovnjak Luka Slabe.Nekdanji slovenski selektor ni dolgo premleval, ko je leta 2015 dobil priložnost, da postane pomočnik trenerja na univerzi BYU, kasneje pa tudi pomočnik trenerja v ameriški ženski reprezentanci. Nanj se niso spomnili slučajno, saj je isto univerzo obiskoval že kot študent.Z ...