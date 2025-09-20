Ovire na slovenski poti do kolajne v Manili so premagljive

Odbojkarski reprezentanci Turčije in Poljske sta prvi četrtfinalistki svetovnega prvenstva na Filipinih. Turki so s 3:1 premagali Nizozemsko, Poljska je bila z istim izidom boljša od Kanade. Obe reprezentanci, ki se bosta v četrtfinalu merili med seboj, na prvenstvu še nimata poraza. Slovenci v ponedeljek z ZDA.

V turški izbrani vrsti je bil daleč najboljši posameznik Adis Lugumdžija s 28 točkami, pri Nizozemcih pa Michiel Ahyi z 21. Favorizirana Poljska, ki je na zadnjih treh svetovnih prvenstvih osvojila dve zlati in srebrno kolajno, ni imela pretirano težkega dela proti Kanadi. Prvi niz so zanesljivo dobili, v drugem so jih Kanadčani presenetili, kar je prebudilo favorite. V nadaljevanju niso imeli več težav, zanesljivo so prišli do zmage in četrtfinala dvoboja s Turčijo. Kamil Semeniuk je dosegel 18 točk, Bartosz Kurek 15, Wilfredo Leon pa 14, od tega tri z asi, servis je bil kot vselej močno orožje Poljakov. Najučinkovitejši igralec tekme je bil s 23 točkami Kanadčan Sharone Vernon-Evans.

Wilfredo Leon je bil proti Kanadčanom razpoložen, dosegel je tri ase. FOTO: Noel Celis/Reuters

Slovenske odbojkarje obračun četrtfinala čaka v ponedeljek, ob 14. uri se bodo pomerili z ZDA. V primeru napredovanja se bodo pomerili z boljšim iz para Portugalska – Bolgarija, tudi v morebitnem polfinalu bi se izognili glavnima favoritoma Italiji in Poljski, igrali bi s Srbijo, Iranom, Tunizijo ali Češko.