Oziranje na tekmece je smiljenje samemu sebi

Ljubljana

Gleda pozitivno

Ljubljančan upošteva nasvete kladivaškega zvezdnika Primoža Kozmusa. FOTO: Voranc Vogel

Fajdek ga ne zanima

75,54

m je osebni rekord Nejca Pleška, vrgel ga je 30. junija pred dvema letoma v Zagrebu

- Kraljica športov bo pretekla, preskočila in odvrgla koronavirus, zlobnež ne bo okužil njene modre krvi. Danes bo tako v Slovenski Bistrici prvi miting atletske lige, sledili mu bodo v Mariboru (23. 6.), Ljubljani (pokal, 4. in 5. 7.) ter memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana (16. 7.), v Celju (državno prvenstvo, 25. in 26. 7.) in Novem mestu (2. septembra).je v domači atletiki vzpostavil svoje žlahtno vesolje,pa je tisti, ki v metu kladiva to orodje pelje v nove čase.Osebni rekord 75,54 m je Pleško postavil 30. junija pred dvema letoma v Zagrebu, na nedavnem mitingu v Domžalah, kjer jev disku presegel staro znamko državnega rekorda, pa je kladivo najdlje zalučal na 70,27 m. A tako kot pri vseh podanikih kraljice športov nas je zanimalo, kako je vadbeno preživel čas koronakrize. Za metalce je karantena kot smrtna kazen ...»Dokaj nemoteno sem treniral doma v Ljubljani, drugače bi vadil v taboru Primoža Kozmusa v Brestanici. Ker se v času izolacije ni smelo prečkati občinskih meja, sem še pred tem odlokom iz Brestanice vzel in odpeljal nekaj uteži, Kozmusov pripravljalni tabor je glede tega zelo dobro opremljen, in moč nabiral v domačem okolju. S Primožem sva sodelovala prek videoklicev. To je resda drugače kot običajno, a saj veste: kjer je volja, tam je pot,« je uvodoma povedal atlet Nejc Pleško.Krepitev moči seveda, tehnika pa se denimo lahko pili le ob izmetih v krogu atletskega štadiona. »Trenutno smo dali večji poudarek telesni pripravi, pri metih pa poskušamo maksimalno ohraniti in dodelati tehniko. Če bomo do obdobja, ko naj bi bila ponovno mednarodna tekmovanja, denimo septembra, to raven dvignili in še nadgradili, smo opravili svoje.Po odpovedi vseh spomladanskih mednarodnih mitingov sem namreč šel v pripravljalno obdobje, prihodnje leto bomo videli, ali smo se prav odločili. V bistvu me odpovedi tekmovanj v tujini ne prizadenejo, na stvari poskušam gledati pozitivno, imam dodaten čas, da bom naslednje leto še bolje pripravljen za olimpijske igre,« je dodal.Za nastop v Tokiu je norma, ta se bo zaradi birokratske odločitve mednarodne atletske zveze lahko dosegla šele naslednje leto, boljša od Pleškovega osebnega rekorda, za zdaj znaša 77 metrov in pol. »Ne vem, ali jo bodo še kaj spreminjali, prilagajali, nekako je potrebno načrtovati met na daljavo 80 metrov, če so nato majhni odstopi od tega, pa je to, to,« načrtuje 27-letni član Atletskega kluba Olimpija.»Za letos ne načrtujem posebnega vrhunca forme, lahko pa se kaj pokaže konec septembra. Posebno začetek sezone je problematičen, ko pridejo vse te ponovitve za teboj, utrujen ne moreš vreči vrhunskih rezultatov. Tisti, ki mu to uspe, pa se je verjetno čuval na treningu. Udeleževal se bom vseh tekem in od sebe poskušal dati maksimalno največ, kar lahko v tistem trenutku,« razmišlja metalec.Vsak svetovni kladivaš je imel v času izolacije svoje skrbi, morebiti se je zvezdnik s Poljskega, štirikratni svetovni in enkrat evropski prvak (nima pa še olimpijskega zlata), že prej neomejeno spravil k vadbi? »To me niti ne zanima, vemo, da je Fajdek že na svoji ravni, jaz pa moram biti osredotočen le nase. Če bom opravil svoje, bom lahko dobro vrgel, če se bom oziral na konkurenco in se smilil samemu sebi, pa to nima smisla. Na olimpijske igre hočem iti kot tekmovalec, ne gledalec,« je sklenil Nejc Pleško.