FOTO:Oživljajo tudi dvorane, a še lep čas ne bodo pokale po šivih

Ljubljana - Edina kolektivna panoga, ki je nadaljevala in končala zaradi covida-19 prekinjeno sezono, je bil nogomet. Ampak ta se igra na prostem, hkrati so si lahko klubi s pomočjo NZS in Uefe privoščili stroške dragih rednih testiranj na koronavirus. Drugače je bilo pri dvoranskih športih, ki se po pol leta počasi vračajo v bolj ustaljene tirnice.Prvi so kolesje zagnali v rokometni ligi NLB, za njimi je že prvo kolo, ki je minilo brez zapletov. Manjši klubi so se lahko hitreje prilagodili navodilom NIJZ in so imeli v dvoranah od 100 do 300 navijačev, največja Celje Pivovarna Laško in Gorenje pa sta se odločila tekmi ...