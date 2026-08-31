Padec Pogija, zmaga Šutejeve, Hrgović spisal zgodovino (FOTO)

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Filip Hrgović je v londonski O2 Areni postal prvi Hrvat z naslovom svetovnega prvaka v težki kategoriji. 34-letni Zagrebčan je v dvoboju za šampionski pas po različici IBF z velikanskim preobratom premagal 21-letnega britanskega zvezdnika Mosesa Itaumo. Za Hrgovića se je dvoboj začel katastrofalno, saj se je že v drugi rundi znašel na tleh, Itauma pa je s hitrostjo in eksplozivnostjo dolgo nadzoroval obračun. Hrvat je kljub temu zdržal silovite napade, počasi izčrpaval tekmeca in nato v deveti rundi krenil na vse ali nič. Itaumo je s serijo težkih udarcev stisnil ob vrvi in ga neusmiljeno obstreljeval, dokler Britančev kot ni v ring vrgel brisače. Sodnik je dvoboj prekinil in Hrgović je postal novi svetovni prvak IBF v težki kategoriji. FOTO: Peter Cziborra/Reuters