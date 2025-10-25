Padel državni rekord iz leta 1989

Slovenski atlet Jan Kokalj je dosegel izjemen uspeh na odprtem atletskem prvenstvu Hrvaške v Zaprešiću. V teku na 10 kilometrov ni le zmagal, temveč je z odličnim časom 28 minut in 54 sekund postavil tudi nov slovenski rekord v cestnih tekih na tej razdalji.

Kokalj je s tem dosežkom izboljšal kar 36 let star državni rekord, ki ga je imel vse od 31. decembra 1989 v lasti Romeo Živko. Ta je takrat v italijanskem Bolzanu tekel 29 minut in 5 sekund.

Po uspešnem nastopu je Jan Kokalj povedal: »Po uspešnem nastopu na polmaratonu v Ljubljani sem čutil, da imam 'v nogah' državni rekord na 10 km. Še več mi pomeni to, da sem popravil 36 let star slovenski rekord.«

Dodal je, da je rezultat dosegel kljub temu, da je tekel sam od starta do cilja: »Poleg tega sem ta čas tekel v solo-teku od prvega metra naprej.« Za odličen rezultat so bili po njegovih besedah tudi »zelo dobri« pogoji, saj se je temperatura gibala okoli osem stopinj Celzija.