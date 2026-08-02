Padel eden od najstarejših slovenskih rekordov

Celjan Vid Botolin (Kladivar) je sinoči na mitingu v Oordegemu izboljšal enega od najstarejših slovenskih rekordov v atletiki. V teku na 5000 metrov je s časom 13:27,96 minute popravil več kot 52 let star dosežek Petra Sveta, ki je 12. junija 1974 v Berlinu tekel 13:32,8. Botolin je zasedel 29. mesto, z novim osebnim rekordom 12:57,32 pa je zmago slavil Američan Abdihamid Nur.

Botolin se je prejšnjemu državnemu rekordu Sveta nekajkrat že zelo približal, tokrat pa se je zavihtel na vrh večne slovenske lestvice. Na njej je sedaj tretji s časom 13:36,10 minute njegov trener Romeo Živko.

»Končno mi je uspelo. Zelo pametno sem tekel, zadnji kilometer pa je bil zelo hiter in sem ga zelo dobro zaključil. Zelo sem zadovoljen, rekord je bil moj cilj že kar nekaj časa. Sedaj se bom vrnil na treninge, naslednjo tekmo pa bom imel čez nekaj tednov," je razkril triindvajsetletni Celjan.

V začetku julija je Leuvnu osebni rekord na 3000 metrov premaknil na 7:53,97 minute in le za malo zgrešil slovenski rekord na tej razdalji, Pred dvema tednoma je prav tako v Belgiji, v Heusden Zolderju, izboljšal še osebni dosežek na 5000 metrov s 13:35,96.

Počutil se je močnega

»Uvodne tri kilometre sem tekel tokrat malo počasneje kot na prejšnji tekmi, ko sem tekel 13:35 minute. A sem se počutil močnega, bil sem tudi sredi skupine. Razmere so bile fantastične. Osredotočal sem se na tehniko teka in pokušal čim manj gledati na čas. Proti koncu sem vseeno pogledal na uro in videl, da bom lahko tekel rekord. Zadnjih 600 metrov, posebej pa 400 metrov, je bilo zelo hitrih in tam se naredil potrebno razliko za izboljšanje rekorda. Veliko fantov nas je tudi ostalo v veliki skupini in v takem primeru je lažje teči hitro,« je opisal svoj rekordni tek v Oordegenu.

Petja Klojčnik je bila z izidom sezone 2:03,57 minute enajsta na 800 metrov. Jan Vukovič (Kladivar) je z 1:46,22 minute zasedel 13. mesto na 800 metrov, Anže Svit Požgaj (Slovan) pa je z 1:49,94 mnute pristal na 53. mestu. Rok Markelj (Triglav) je s 3:38,42 minute na 1500 metrov končal na 25. mestu.

Nil Kerin (Slovan) je dosegel osebni rekord 9:07,96 minute na 3000 metrov, kar je zadostovalo za 28. mesto. V teku na 1500 metrov je Lea Haler (Žak) z osebnim rekordom 4:21,64 minute zasedla 52. mesto, Tia Tanja Živko (Kladivar) pa se je s časom 4:28,44 minute uvrstila na 63. mesto.