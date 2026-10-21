Padel je prvi nosilec, Žiga Šeško izjemen na Kitajskem

Slovenski teniški up Žiga Šeško je izvrstno začel zaključni turnir mladincev na Kitajskem. V prvem dvoboju skupine A je v manj kot uri in pol igre s 6:4 in 6:4 premagal prvega nosilca tekmovanja, Nemca Jamieja Mackenzieja. Tako je Šeško naredil pomemben korak k uvrstitvi v polfinale turnirja.

V izenačenem prvem nizu je 18-letni Hrastničan tekmecu ukradel servis šele v zadnji, deseti igri niza, ko je Nemec pri rezultatu 30:40 storil dvojno napako. Drugi niz je bolje začel Mackenzie, ki se je letos skupaj z Vincentom Reisachom veselil naslova v kategoriji dvojic na mladinskem Roland Garrosu, in mladega Slovenca z odvzemom servisa takoj spravil v težave.

Šeško je svojo priložnost dočakal v osmi igri, ko je imel dve »break« priložnosti, a je za izenačenje potreboval le eno. V izjemno napeti naslednji igri je ubranil kar štiri priložnosti za »break«, nato pa je pri rezultatu 5:4 nasprotniku suvereno ukradel servis in potrdil zmago. Šeško si je kot prvi Slovenec nastop na zaključnem turnirju zagotovil s številnimi dosežki v letošnji sezoni, v kateri je februarja slavil na odprtem prvenstvu Avstralije, na Wimbledonu pa je s soigralcem Brazilcem Gutom Miguelom dvignil lovoriko v kategoriji dvojic.

Poleg Šeška in Mackenzieja skupino A tvorita tudi Jordan Lee in Yannik Alvarez. Na njunem medsebojnem obračunu se je zmage (6:3, 6:4) veselil Lee, četrti nosilec tekmovanja. V Čengdu je sicer pripotovala osmerica najboljših mladincev, v polfinale napredujeta po dva igralca iz vsake skupine. V skupini B nastopajo Thilo Behrmann, Keaton Hance, Dimitar Kisimov in Vincent Reisach.

Zmagovalec zaključnega turnirja prejme 1000 točk za mladinsko svetovno lestvico, kolikor prejme tudi zmagovalec mladinskega turnirja za grand slam. Poleg tega si udeleženci razdelijo potovalne štipendije v vrednosti več kot 220 tisoč ameriških dolarjev. Zmage na mladinskem zaključnem turnirju sta se v zadnjih letih med drugim veselila Holger Rune (2019) in Andrej Rubljov (2015), Rafael Jodar, ki letos navdušuje z odličnimi nastopi, pa je leta 2024 izgubil v finalu.