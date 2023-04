Palice bodo vihteli mladi in stari, Trnovo z osveženo podobo

V zadnjih dneh so po Sloveniji zaživela igrišča za golf. Igralci, ki najraje vihtijo palice v Ljubljani oziroma na okoliških igriščih, pa niso navdušeni nad letošnjim zaprtjem igrišča Arboretum v Volčjem Potoku. Novi lastnik Joc Pečečnik se je namreč odločil za prenovo igrišča in klubske hiše ter gradnjo spremljevalne infrastrukture. Tako večji obisk pričakujejo tudi na mestnem igrišču Trnovo, ki smo ga obiskali.

Igrišče ob južni ljubljanski obvoznici, ki ga je pred leti postavil Aleš Babnik, je dobilo novega upravitelja. David Žagar, ki ga poznamo kot učitelja golfa, je s svojo ekipo že zavihal rokave in poskrbel za nekaj sprememb.

»Na igrišču smo opravili lepotne popravke. Na drugi in tretji luknji smo spremenili relief, čistino smo izravnali, na celotnem igrišču smo počistili rastje, zdaj je precej bolj urejeno, estetsko je drugačno. Od tod imamo čudovit razgled na Karavanke, Kamniške Alpe in Ljubljanski grad, zato obiskovalcev ne vabimo zgolj na golf, ampak tudi na oddih, sprehod, da spoznajo zeleno oazo glavnega mesta, kjer se lahko prijetno družijo in okrepčajo,« na poljane ob Cesti dveh cesarjev vabi Žagar.

Močna želja po širitvi igrišča

Prav lahko se zgodi, da boste srečali najboljšo slovensko golfistko Pio Babnik, ki na domačem igrišču redno vadi, ko ni na turneji. »Družina Babnik je lep primer, kako se lahko v skromnejših razmerah naredi veliko pri razvoju vrhunskega igralca. Pia je naša olimpijka, odlična igralca pa sta tudi njena brata Jaka in Žiga. So zgled mladim, kako lahko uspeš v športu, pa tudi v zasebnem življenju. Dobri golfisti so praviloma uspešni tudi na drugih področjih: poslovnem, izobraževalnem, socialnem in osebnem,« meni Žagar.

Igrišče Trnovo ima devet lukenj, prizadevanja za širitev pa imajo že kar dolgo brado. »Nedvomno bi moralo imeti naše igrišče 18 lukenj, navsezadnje je edino v glavnem mestu države. Želja obstaja, prizadevamo si, da se to uresniči, saj čutimo podporo z vseh strani. Morda je treba storiti še kakšen korak več in pokazati dobro voljo tudi v krogih, kjer golfa še ne poznajo tako dobro. Glede tega sem optimističen, verjamem v učinek pozitivne promocije. Na nas je, da na igrišče privabimo veliko ljudi, predvsem mladih, jim približamo golf in vzgojimo nove igralce. Ti bodo potem lahko vplivali na odločevalce v zvezi s širitvijo igrišča, saj dober glas daleč seže,« je prepričan David Žagar.

Projekt Gremo na golf

Da bi golf še bolj približali mladim in tudi starejšim, sta Mestna občina Ljubljana in Racman Golf klub pripravila akcijo Gremo na golf. Prizorišče novega vala navdušenja nad golfom bo Mladinski golf center Stanežiče, kjer so na voljo idealne razmere za začetnike.

»V projekt smo vključili osnovnošolce, dijake, študente in upokojence. Učenci 4. razredov osnovnih šol bodo imeli tečaj dvakrat po dve šolski uri, kjer bodo spoznali osnove golfa in preizkusili vse udarce. V programu za srednješolce in študente imamo pripravljen skupinski tečaj, ki bo potekal štirikrat po dve uri. Prav danes v Stanežičah začenjamo program z upokojenci, ki so pokazali precejšnje zanimanje za spoznavanje golfa,« nam je razkril Matjaž Car, predsednik Racman GK, sicer član strokovnega sveta Golf zveze Slovenije, ki vodi tudi žensko mladinsko reprezentanco.

Torki in četrtki so za After job 9

Na golf igrišču Cubo na Smledniku bo danes prvi letošnji turnir v seriji After job 9, ki se je zadnja leta uveljavila med rekreativnimi igralci, domicil pa ima na igrišču Trnovo. Tam bodo tudi letos turnirji potekali ob torkih popoldne, četrtkovi popoldnevi pa so rezervirani za Smlednik.

Gregor Vehovec, idejni oče in lastnik blagovne znamke After job 9, je pred novo sezono povedal: »Veseli me, da po dobrem desetletju serija turnirjev še naprej raste v vseh pogledih. Uspeh pripisujem predvsem igri na devetih luknjah, ki traja največ dve uri in pol. Igralci lahko ob prijetnem druženju hkrati znižajo svoj hendikep in se potegujejo za privlačne nagrade. Serija je hitro postala zanimiva tudi za sponzorje, med drugimi znanimi obrazi so na naših turnirjih igrali tudi nekdanji športni asi, kot so Bojan Križaj, Primož Ulaga in Jure Košir. Rekordna udeležba na posamičnem turnirju je 88 igralcev in igralk, letos imamo v načrtu 25 turnirjev. Za našo serijo se zanimajo tudi v tujini, kjer smo že gostovali, verjamem pa, da bomo tudi v prihodnje.«