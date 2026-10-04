Pancar reševal slovensko čast, upa, da bo prihodnje leto z njimi tudi Gajser

Belgijski motokrosisti so zmagovalci tradicionalnega pokala narodov v Erneeju. Slovenci so brez glavnega aduta Tima Gajserja izvlekli 13. mesto.

Naši dirkači so pod vodstvom selektorja Saša Kraglja na legendarni progi Raymond Demy v Franciji, kjer si je današnje nastope ogledalo več kot 100.000 gledalcev, z uvrstitvijo v finale izpolnili zastavljeni cilj, brez svojega najboljšega motokrosista pa so bili daleč od lanskega zgodovinskega dosežka, ko so v Crawfordsvillu zasedli peto mesto. Tedaj so barve Slovenije zastopali Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj, letos pa je Gajserja nadomestil 18-letni Lukas Osek, ki je prvič nastopil na tako visoki ravni tekmovanja.

Kljub temu si je naša vrsta v soboto s 17. mestom priborila nedeljski finale devetnajstih najboljših reprezentanc. Ključno vlogo za uvrstitev Slovenije pa je opravil Jan Pancar (MXGP), ki je bil v prvi vožnji peti, v tretji pa sedmi.

»Dvakrat sem dobro štartal in uspeli sta mi dve dobri vožnji. V drugi sem sicer doživel manjši padec, do njega pa sem bil četrti. Na koncu je to dobra uvrstitev Slovenije. Upam, da bo naslednje leto z nami tudi Tim Gajser in da naredimo vrhunski rezultat,« je za spletno stran AMZS izjavil Pancar.

Padel med bale

Jaka Peklaj (MX2) je najvišjo uvrstitev zabeležil v drugi vožnji, ko je bil 31., Lukas Osek v odprtem razredu pa je bil najvišje na 33. mestu. »Zelo sem utrujen. Proga je bil neverjetno težka, na tako zahtevni nisem še nikoli vozil. Dirkači so vsi zelo dobri in nihče ne popušča. Kar zadeva moje vožnje, bi bilo lahko boljše. Imel sem nekaj težav, saj sem sredi prve vožnje padel med bale in izgubil skoraj minuto. V drugi pa sem imel smolo že na štartu, po padcu sem ostal zadaj. V prihodnje želim voziti čim več podobnih dirk, da bom lahko bolj konkurenčen,« je dodal Osek.

»Zelo sem zadovoljen. Predvsem zato, ker nismo utrpeli poškodb. Trinajsto mesto je izvrsten rezultat. Jan je oddelal z odliko, svoje pa sta prispevala tudi Lukas in Jaka. Verjetno bomo potrebovali nekaj dni, preden bomo dobro dojeli ta dosežek,« pa je povedal selektor Kragelj.

Belgija je slavila zmago v postavi Lucas Coenen, Sacha Coenen in Liam Everts. Druga je bila Španija s Jorgejem Pradom, tretja pa Nizozemska z Jeffreyjem Herlingsom, ki je v finalu dobil dve vožnji.