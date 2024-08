Pariški olimpijski duh ostaja, športniki invalidi sprožili zanimanje gledalcev

Prireditelji paraolimpijskih iger v Parizu so danes, teden dni pred začetkom tekmovanj, sporočili, da so prodali že več kot 1,75 milijona vstopnic za ogled bojev športnikov invalidov. Na tekmovanju, ki bo od 28. avgusta do 8. septembra, bo skupaj nastopilo okoli 4400 športnikov.

»Navdušeni smo nad dinamiko, ki je bila vzpostavljena, zlasti od začetka olimpijskih iger konec julija,« je na novinarski konferenci zagotovil Michael Aloisio, namestnik generalnega direktorja iger.

Samo od začetka olimpijskih iger so namreč organizatorji prodali 700.000 vstopnic. Za zdaj niso podali cilja glede skupnega števila prodanih vstopnic za tekmovanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na voljo jih je še kakšnih 800.000, ki stanejo od 15 evrov naprej.

Približno deset športov je skoraj polnih, z več kot 90-odstotno zasedenostjo, zlasti na »ikonskih prizoriščih«, je dejal Aloisio in izpostavil Versailles s parakonjeništvom, Grand Palais za parasabljanje in paratekvondo ter vznožje Eifflovega stolpa za nogomet.

Za paraatletiko, vodilni šport na teh igrah, so organizatorji prodali več kot 500.000 vstopnic.

Pričakovano je občinstvo v glavnem francosko (92 odstotkov) in gre za družine, vendar pa je med dvotedenskim tekmovanjem ravno začetek novega šolskega leta.