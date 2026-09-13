  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Partnerji Športnih iger mladih: Skupaj ustvarjamo priložnosti za mlade

Partnerji projekta Plazma Športnih iger mladih so povedali, kako doživljajo sodelovanje pri projektu in zakaj se jim zdi podpora mladim pomembna.
Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih
Galerija
Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih
Š. R.
13. 9. 2026 | 19:05
4:48
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Ko sta se Tinkara Klančnik in Tina Purkac iz KK Vipava odpravili na mednarodni finale Plazma Športnih iger mladih v Splitu, sta si želeli čim bolje zaigrati v košarki 3 na 3. A njuna pričakovanja niso bila povezana le z rezultatom. Veselili sta se tudi spoznavanja drugih ekip, povezovanja z vrstniki in sklepanja novih prijateljstev. Kot sta poudarili, pri športu ni pomembna samo zmaga, temveč tudi fair play – poštena igra ter spoštovanje pravil, soigralk in nasprotnic.

image_alt
Ibrahimović in Čeferin zaman kovala taktiko za zmago (FOTO)

Njuna izkušnja povzema bistvo Športnih iger mladih: otrokom omogočiti brezplačno športno udejstvovanje, ob njem pa ustvarjati prostor prijateljstva, vključevanja in pridobivanja pomembnih življenjskih vrednot. Pri uresničevanju tega poslanstva imajo pomembno vlogo tudi partnerji projekta, ki Športne igre mladih razumejo kot veliko več kot športno tekmovanje. Ob koncu sezone smo jih zato povabili, da z nami delijo, kako doživljajo sodelovanje pri projektu in zakaj se jim zdi podpora mladim pomembna.

NLB:

»Športne igre mladih otrok ne spodbujajo le h gibanju, temveč jih učijo tudi prijateljstva, spoštovanja, sodelovanja, odgovornosti in fair playa – vrednot, ki jih živimo tudi v NLB. Ponosni smo, da otrokom skupaj omogočamo pozitivne in nepozabne športne izkušnje. Takšni projekti so pomembna naložba v prihodnost mladih ter bolj povezano in vključujočo družbo.«

Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih
Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih

Telemach:

»Šport otrok ne uči le tekmovanja, temveč predvsem sodelovanja, vztrajnosti, spoštovanja in odgovornosti. V času, ko velik del vsakdana poteka v digitalnem okolju, želimo mlade spodbujati h gibanju, druženju ter odgovorni in varni uporabi interneta. Tako povezujemo tehnologijo in gibanje ter jim pomagamo iskati pravo ravnovesje med digitalnim in fizičnim svetom.«

Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih
Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih

Zavarovalnica Triglav:

»Sodelovanje pri Športnih igrah mladih smo doživeli kot privilegij. Tako kot zavarovanje ljudem pomaga varneje uresničevati njihove cilje, projekt mladim odpira prostor za razvoj talentov, prijateljstev in samozavesti ter spodbuja zdrav način življenja. Ponosni smo, da smo del te zgodbe.«

Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih
Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih

Slovenske železnice:

»Tako kot železnica povezuje kraje in ljudi, Športne igre mladih povezujejo otroke, družine in lokalne skupnosti. Veliko nam pomeni, da lahko prispevamo k okolju, v katerem se mladi gibajo, družijo, razvijajo svoje potenciale in sklepajo nova prijateljstva. Ponosni smo na vse mlade športnike, ki so pokazali, da smo na pravi poti, kadar sodelujemo in se povezujemo.«

Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih
Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih

GEN energija:

»Športne igre mladih otrokom in mladostnikom pomagajo razvijati njihove potenciale ter pridobivati dragocene življenjske izkušnje. Šport je pomembna šola medsebojnega spoštovanja, ekipnega dela, vztrajnosti, discipline in stalne usmerjenosti v napredek. Prav te vrednote so vodilo tudi v našem poslovnem okolju, kjer odgovorno soustvarjamo boljši jutri.«

Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih
Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih

Avtohiša Malgaj:

»Šport mladim daje veliko več kot gibanje, saj jih uči vztrajnosti, discipline, odgovornosti, sodelovanja in spoštovanja – vrednot, ki jih tudi sami že več kot stoletje postavljamo v središče svojega delovanja. Partnerstva ne razumemo zgolj kot podporo projektu, temveč kot skupno odgovornost, da za seboj pustimo nekaj dobrega. Športne igre mladih so ena takšnih zgodb in ponosni smo, da smo njen del.«

image_alt
Nekdanji as Barcelone prenesel znanje na igralko Krima

Prav podpora partnerjev omogoča, da se zgodbe, kakršna je izkušnja mladih košarkaric iz Vipave, vsako leto pišejo po vsej Sloveniji in na mednarodnem finalu v Splitu. Skupaj ustvarjamo prostor brezplačnega športa, druženja in vključevanja ter mladim ponujamo izkušnje, ki jih ne oblikujejo samo kot športnike, temveč tudi kot samozavestne, odgovorne in povezane posameznike.

Plazma Športne igre mladih se medijski hiši Delo iskreno zahvaljujejo za izjemno podporo pri ozaveščanju o pomembni vlogi športa pri zdravem odraščanju mladih generacij..

Sorodni članki

Photo
Šport  |  Drugo
Spektakel

Ibrahimović in Čeferin zaman kovala taktiko za zmago (FOTO)

Plazma Športne igre mladih: Pod streho so uspešno spravili jubilejno 30. sezono največje športno-rekreativne prireditve za mlade v Evropi.
24. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Photo
Šport  |  Drugo
Športne igre mladih

V Splitu na igrišču Ibrahimović, Čeferin, Makelele, Dragić ...

Plazma Športne igre mladih so v Splitu tudi ob visokem 30. jubileju povezale različne generacije. Rezultati: slovenska odprava je osvojila 17 kolajn.
21. 8. 2026 | 21:07
Preberite več
Šport  |  Drugo
Junaki športa

Nekdanji as Barcelone prenesel znanje na igralko Krima

Podkast Junaki športa ustvarjata gibanje Plazma Športne igre mladih in medijska hiša Delo. V prvi epizodi druge sezone je gostoval nekdanji rokometaš Jure Dolenec.
Gregor Knafelc 31. 8. 2026 | 15:30
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Vuelta 2026, 21. etapa: Španci so prekopirali Montmartre, ne bo lahko

Zadnja etapa v Granadi ne bo ravno enostavna, saj bomo na trasi videli veliko kratkih vzponov
13. 9. 2026 | 05:15
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
20. etapa

Landi kraljevska etapa. Roglič obdržal 2. mesto

Jakob Omrzel je zdrsnil za eno mesto v skupnem seštevku.
Miroslav Cvjetičanin 12. 9. 2026 | 13:17
Preberite več
Šport  |  Košarka
Luka Dončić

Dončić pri 105 kilogramih? Američani navdušeni nad njegovo novo podobo

Slovenski zvezdnik v Ljubljani zaključuje individualne priprave, prvi odzivi na večmesečno delo pa so zelo spodbudni.
12. 9. 2026 | 12:20
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Del zarot tudi Roglič: motorji, helikopterji in nedrčki

Tudi Rogličev športni direktor pravi, da so prireditelji pomagali Masu, ki pa je vseeno najmočnejši.
S prizorišča:Miha Hočevar 12. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
11. 9. 2026 | 09:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
7. 9. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Od razvoja do pacienta: zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

»Tu nisi samo številka«

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:52
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Podpredsednik EIB

EIB bi sofinancirala Jek2 in vzporedni tir

Odstranili smo stigmo s financiranja obrambe, ki so se je izogibale tudi poslovne banke, meni Marek Mora.
Nejc Gole 12. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering

Če te ni na sejmu, se kupec druži s konkurenco

V tekmi s konkurenco gre za to, koliko avtomatizacije lahko zagotoviš, in manj za inovacije, pojasnjujeta Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering.
Milka Bizovičar 11. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Memorandum

Eles in Plinovodi v partnerstvu z Japonci za razvoj vodikovega ekosistema

Prvi skupni vodikov projekt bo okrepil odpornost slovenske energetske infrastrukture ter postavil temelje za razvoj ogljično nevtralnega vodikovega ekosistema.
Nejc Gole 10. 9. 2026 | 10:15
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kadrovske štipendije

Kadrovska štipendija lahko da prednost v bitki za talente

Podjetja morajo do konca leta poročati v evidenco kadrovskih štipendij.
Milka Bizovičar 10. 9. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Plazma športne igre mladihŠportne igre mladihTinkara KlančnikTina Purkac

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Indident v Vodicah

Divji voznik, ki je ustrelil policista, v priporu

Mladi voznik je med postopkom policistu odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom.
13. 9. 2026 | 19:06
Preberite več
Šport  |  Drugo
Vse večje gibanje

Partnerji Športnih iger mladih: Skupaj ustvarjamo priložnosti za mlade

Partnerji projekta Plazma Športnih iger mladih so povedali, kako doživljajo sodelovanje pri projektu in zakaj se jim zdi podpora mladim pomembna.
13. 9. 2026 | 19:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Športna oprema

Na vrhu Manchester City, tepejo se tudi za Benjamina Šeška

Športni opremljevalci: s kom sodeluje največ ekip v angleškem nogometnem prvenstvu in kdo prevladuje v Evropi?
Tim Erman 13. 9. 2026 | 18:45
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Roglič, kakršnega vidimo redko: Vesel sem, ker ... (VIDEO)

Slovenski šampion, zmagovalec štirih Vuelt, je pred zadnjo etapo podpisal kopico avtogramov in se ob navijačih nastavljal za fotografije.
S prizorišča:Miha Hočevar 13. 9. 2026 | 18:20
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka

Nova zanesljiva zmaga Slovencev

Naša moška odbojkarska reprezentanca je bila na evropskem prvenstvu v Modeni boljša tudi od izbrane vrste Švedske.
Miha Šimnovec 13. 9. 2026 | 17:34
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Športna oprema

Na vrhu Manchester City, tepejo se tudi za Benjamina Šeška

Športni opremljevalci: s kom sodeluje največ ekip v angleškem nogometnem prvenstvu in kdo prevladuje v Evropi?
Tim Erman 13. 9. 2026 | 18:45
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Roglič, kakršnega vidimo redko: Vesel sem, ker ... (VIDEO)

Slovenski šampion, zmagovalec štirih Vuelt, je pred zadnjo etapo podpisal kopico avtogramov in se ob navijačih nastavljal za fotografije.
S prizorišča:Miha Hočevar 13. 9. 2026 | 18:20
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka

Nova zanesljiva zmaga Slovencev

Naša moška odbojkarska reprezentanca je bila na evropskem prvenstvu v Modeni boljša tudi od izbrane vrste Švedske.
Miha Šimnovec 13. 9. 2026 | 17:34
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
7. 9. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNE ČRPALKE

Temperature so padle: je vaš dom pripravljen?

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
11. 9. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tudi letos beremo skupaj

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kje do kredita z nižjo obrestno mero

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Delo 7. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Kariera
Vredno branja

Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
7. 9. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
FINANCE

Slovenska podjetja ne smejo več čakati

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
11. 9. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
Vredno branja

Ista DNK, dve različni življenji

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 11:59
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo