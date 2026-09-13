Partnerji Športnih iger mladih: Skupaj ustvarjamo priložnosti za mlade

Ko sta se Tinkara Klančnik in Tina Purkac iz KK Vipava odpravili na mednarodni finale Plazma Športnih iger mladih v Splitu, sta si želeli čim bolje zaigrati v košarki 3 na 3. A njuna pričakovanja niso bila povezana le z rezultatom. Veselili sta se tudi spoznavanja drugih ekip, povezovanja z vrstniki in sklepanja novih prijateljstev. Kot sta poudarili, pri športu ni pomembna samo zmaga, temveč tudi fair play – poštena igra ter spoštovanje pravil, soigralk in nasprotnic.

Njuna izkušnja povzema bistvo Športnih iger mladih: otrokom omogočiti brezplačno športno udejstvovanje, ob njem pa ustvarjati prostor prijateljstva, vključevanja in pridobivanja pomembnih življenjskih vrednot. Pri uresničevanju tega poslanstva imajo pomembno vlogo tudi partnerji projekta, ki Športne igre mladih razumejo kot veliko več kot športno tekmovanje. Ob koncu sezone smo jih zato povabili, da z nami delijo, kako doživljajo sodelovanje pri projektu in zakaj se jim zdi podpora mladim pomembna.

NLB:

»Športne igre mladih otrok ne spodbujajo le h gibanju, temveč jih učijo tudi prijateljstva, spoštovanja, sodelovanja, odgovornosti in fair playa – vrednot, ki jih živimo tudi v NLB. Ponosni smo, da otrokom skupaj omogočamo pozitivne in nepozabne športne izkušnje. Takšni projekti so pomembna naložba v prihodnost mladih ter bolj povezano in vključujočo družbo.«

Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih

Telemach:

»Šport otrok ne uči le tekmovanja, temveč predvsem sodelovanja, vztrajnosti, spoštovanja in odgovornosti. V času, ko velik del vsakdana poteka v digitalnem okolju, želimo mlade spodbujati h gibanju, druženju ter odgovorni in varni uporabi interneta. Tako povezujemo tehnologijo in gibanje ter jim pomagamo iskati pravo ravnovesje med digitalnim in fizičnim svetom.«

Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih

Zavarovalnica Triglav:

»Sodelovanje pri Športnih igrah mladih smo doživeli kot privilegij. Tako kot zavarovanje ljudem pomaga varneje uresničevati njihove cilje, projekt mladim odpira prostor za razvoj talentov, prijateljstev in samozavesti ter spodbuja zdrav način življenja. Ponosni smo, da smo del te zgodbe.«

Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih

Slovenske železnice:

»Tako kot železnica povezuje kraje in ljudi, Športne igre mladih povezujejo otroke, družine in lokalne skupnosti. Veliko nam pomeni, da lahko prispevamo k okolju, v katerem se mladi gibajo, družijo, razvijajo svoje potenciale in sklepajo nova prijateljstva. Ponosni smo na vse mlade športnike, ki so pokazali, da smo na pravi poti, kadar sodelujemo in se povezujemo.«

Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih

GEN energija:

»Športne igre mladih otrokom in mladostnikom pomagajo razvijati njihove potenciale ter pridobivati dragocene življenjske izkušnje. Šport je pomembna šola medsebojnega spoštovanja, ekipnega dela, vztrajnosti, discipline in stalne usmerjenosti v napredek. Prav te vrednote so vodilo tudi v našem poslovnem okolju, kjer odgovorno soustvarjamo boljši jutri.«

Mladi športniki in športniki-rekreativci so veseli vsake sezone gibanja Plazma Športne igre mladih. Foto Plazma Športne Igre Mladih

Avtohiša Malgaj:

»Šport mladim daje veliko več kot gibanje, saj jih uči vztrajnosti, discipline, odgovornosti, sodelovanja in spoštovanja – vrednot, ki jih tudi sami že več kot stoletje postavljamo v središče svojega delovanja. Partnerstva ne razumemo zgolj kot podporo projektu, temveč kot skupno odgovornost, da za seboj pustimo nekaj dobrega. Športne igre mladih so ena takšnih zgodb in ponosni smo, da smo njen del.«

Prav podpora partnerjev omogoča, da se zgodbe, kakršna je izkušnja mladih košarkaric iz Vipave, vsako leto pišejo po vsej Sloveniji in na mednarodnem finalu v Splitu. Skupaj ustvarjamo prostor brezplačnega športa, druženja in vključevanja ter mladim ponujamo izkušnje, ki jih ne oblikujejo samo kot športnike, temveč tudi kot samozavestne, odgovorne in povezane posameznike.

Plazma Športne igre mladih se medijski hiši Delo iskreno zahvaljujejo za izjemno podporo pri ozaveščanju o pomembni vlogi športa pri zdravem odraščanju mladih generacij..