Pavlin ima novo zanimivo ponudbo za Emo Kozin

Rudolf Pavlin, trener in menedžer najuspešnejše slovenske profesionalne boksarke Eme Kozin, je pred poldrugim mesecem tik pred zdajci odpovedal dvoboj svoje varovanke v Rotherhamu, zdaj pa imata na mizi že novo ponudbo. Tik pred vstopom v novo leto so ga namreč spet poklicali iz Anglije in za 24-letnico iz Šmartnega ob Savi ponudili zanimiv obračun.

»Kot so mi sporočili z Otoka, se za škotsko boksarko Hannah Rankin dogovarjajo, da bi se borila za naslov svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različici WBA. Kot tekmica bi se ji lahko po robu postavila Ema, ki bi branila šampionski pas združenja WBF. Seveda naju ta dvoboj, ki naj bi se zgodil enkrat marca nekje v Angliji, zelo zanima, kar sva jim dala tudi jasno vedeti,« je razkril Pavlin.

Ob tem je še dejal, da bo njegova varovanka, ki ima v svoji poklicni statistiki 22 zmag (12 z nokavtom) ter po en neodločen izid in poraz, jutri začela priprave. Da bo marca – če bo res prišlo do dvoboja z 32-letno Rankinovo (12 zmag, 3 z nokavtom, 6 porazov) – stoodstotno pripravljena.