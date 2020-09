Perezovo slovo odpira vrata Vettlu, v igri tudi Schumacher

Sergio Perez se poslavlja od Racing Pointa. FOTO: Lluis Gene/AFP

Ljubljana – Potem ko je vse kazalo na to, da bo, ki se mu izteka pogodba s Ferrarijem, v prihodnji sezoni dejansko ostal brez sedeža v fomuli 1, so se mu zdaj nepričakovano odprla vrata k Racing Pointu.je namreč danes presenetil z novico, da se bo ob koncu leta poslovil od rožnatega moštva.»Vse v življenju ima svoj začetek in konec. Po sedmih skupnih letih bo napočil čas za slovo,« je prek družbenih omrežij sporočil Perez in pristavil, da nima načrta B. »Še naprej si želim dirkati, nadaljevanje kariere pa bo odvisno od tega, ali bom našel projekt, ki me bo motiviral, da bom še naprej v slehernem krogu dal vse od sebe. Upam, da bom lahko kmalu razkril veselo novico, za zdaj pa lahko zapišem le to: skupaj uživajmo v prihajajočih dirkah,« je še zapisal 30-letni Mehičan, ki po osmih letošnjih preizkušnjah v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo zaseda 11. mesto.V številnih medijih, zlasti nemških, so že začeli špekulirati, da bo Pereza pri Racing Pointu, ki se bo prihodnje leto preimenoval v Aston Martin, zamenjal prav Vettel. Štirikratni svetovni prvak je v letošnji sezoni le še bleda senca samega sebe iz šampionskih let, trenutno je v točkovanju formule 1 komaj na 13. mestu.Ob Vettlu je vroč kandidat za sedež pri Racing Pointu, katerega lastnik je kanadski milijarder, tudi njegov rojak, ki je v tej sezoni z novim koronavirusom okuženega Pereza zamenjal na obeh dirkah v Silverstonu. Na prvi je odstopil, na drugi pa je bil sedmi.Vse bližje vstopu v formulo 1 je baje tudi, sin sedemkratnega svetovnega prvaka. Mladi Nemec, ki mu kot skupno drugouvrščenemu odlično kaže v boju za naslov prvaka v formuli 2, naj bi po poročanju RTL ta petek v Mugellu, kjer bo v nedeljo naslednja dirka v formuli 1, poldrugo uro testiral dirkalnik haasa ali alfe romea. Zanimivo, da so morali pri omenjeni nemški televizijski postaji pozneje preklicati to novico ...