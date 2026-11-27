Španski zvezdnik Marc Marquez, ki je pred petimi dnevi osvojil osmi naslov svetovnega prvaka v motociklističnem razredu motoGP, je pred prvim treningom zadnje dirke sezone za veliko nagrado Valencije napovedal tekmovalno slovo.

»Pozneje se bomo še pogovorili, najprej pa bi se rad vsem zahvalil, ker ste bili del te poti. Upam, da ste uživali tako kot jaz. To bo moja zadnja dirka v motoGP. Ustvarjali smo zgodovino,« je zapisal na družbenih omrežjih.

Novico je kmalu zatem potrdil tudi Ducati.

»Uradno je. Marc Marquez se je odločil posloviti od motoGP in VN Valencije bo njegova zadnja dirka poklicnega dirkača in člana Ducatija,« so sporočili iz italijanskega moštva, s katerim je Marquez junija podaljšal pogodbo do konca sezone 2028.

Od 125 kubikov do vrha sveta

Triintridesetletni Španec je svojo pot v svetovnem prvenstvu začel leta 2008 v takratnem razredu do 125 kubičnih centimetrov, dve leti pozneje pa je že postal svetovni prvak.

Nato je presedlal na motocikle moto2 in leta 2012 osvojil naslov še v tem razredu. Od leta 2013 je nastopal med motociklistično elito in v motoGP pustil neizbrisen pečat.

S Hondo in Ducatijem je osvojil osem naslovov svetovnega prvaka, in sicer v letih 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 in nazadnje letos. Pred zadnjo dirko sezone ima nedosegljivih 439 točk, sledita mu rojak Jorge Martin s 396 in Italijan Marco Bezzecchi s 394.

Z osmim naslovom v najmočnejšem razredu se je na vrhu večne lestvice pridružil dosedanjemu rekorderju, Italijanu Giacomu Agostiniju.

Poslavlja se na vrhu

Na dosedanjih 225 dirkah v motoGP je nanizal 80 zmag, 134 uvrstitev na stopničke in 78 prvih mest v kvalifikacijah. V moto2 je na 32 dirkah zmagal 16-krat, v razredu do 125 kubičnih centimetrov pa je na 46 dirkah desetkrat stal na najvišji stopnički.

Od leta 2020 so njegovo kariero močno zaznamovale tudi številne poškodbe in operacije. Kljub več težkim obdobjem se je vrnil na sam vrh motociklizma, zdaj pa se bo od njega poslovil kot aktualni svetovni prvak.

Zadnja dirka njegove kariere bo v nedeljo na dirkališču Ricardo Tormo v Valencii.