Slovenska trojica osvojila bronasto kolajno

Slovenska reprezentanca v slalomu na divjih vodah je na svetovnem prvenstvu v avstralskem Penrithu osvojila še drugo odličje. Po ponedeljkovem srebru Ajde Novak v posamičnem krosu so si tokrat zmagovalni oder oziroma bronasto kolajno priborili še kanuisti v ekipni konkurenci v postavi Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar.

Boljši od Slovencev, ki so bili najhitrejši na progi, zlato kolajno pa jim je preprečil dotik desetih vratc, so bili le prvi favoriti Francozi in Angleži. Prvi so jih premagali za 89, drugi pa le za deset stotink sekunde. Za Slovenijo kot samostojno državo je to 33. kolajna na svetovnih prvenstvih in sedma na ekipnih moških tekmah v kanuju.

Evi Alini Hočevar, Lei Novak in Alji Kozorog ni uspelo ponoviti uspeha izpred dveh let, ko so na prvenstvu v Londonu osvojile bronasto kolajno, prvo v zgodovini za Slovenijo v tej konkurenci. Tokrat so zasedle šesto mesto, na progi so bile počasne, brez dotikov so zaostale več kot deset sekund za najboljšimi. Zmagale so Čehinje pred Nemkami in Britankami

Pet Slovencev skozi kvalifikacijsko sito

Pred preizkušnjo v ekipni konkurenci so se na olimpijski progi v Penrithu pri Sydneyu končale tudi kvalifikacije kanuističnih preizkušenj svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah. Od Slovencev sta v četrtkov polfinale uvrstila Božič in Savšek ter vse tri kanuistke, Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Ajda Novak.

Božič je dosegel četrti, Savšek pa peti čas. Zaradi izpuščenih vrat oziroma 50 kazenskih sekund je brez polfinala ostal Žiga Lin Hočevar, uvrstil se je na 58. mesto. Najhitrejši je bil Čeh Adam Kral, drugo mesto je zasedel Poljak Kacper Sztuba, tretje pa Španec Miquel Trave. Božič je zaostal 76, Savšek pa 98 stotink sekunde. Najboljših osem tekmovalcev je progo prevozilo brez napake.

Ajda Novak je na svetovnem prvenstvu v posamičnem kajakaškem krosu že osvojila srebrno kolajno. FOTO: David Gray/AFP

Pri dekletih je imela Eva Alina Hočevar osmi čas, Alja Kozorog je bila 19., Lea Novak pa 22. Hočevar in Novak sta si prislužili dve kazenski sekundi, Kozorog je progo prevozila brez dotika. Najboljša je bila Španka Nuria Vilarrubla pred Britanko Kimberley Woods in Francozinjo Doriane Delassus.