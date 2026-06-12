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Drugo

Peter Kauzer in Eva Alina Hočevar brez presežka

Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu je bil prekaljeni Slovenec enajsti. Eva Alina Hočevar osma.
Peter Kauzer je bli v kvalifikacijah četrti. FOTO: Nina Jelenc/KZS
Galerija
Peter Kauzer je bli v kvalifikacijah četrti. FOTO: Nina Jelenc/KZS
M. Ru., STA
12. 6. 2026 | 17:44
12. 6. 2026 | 18:46
2:40
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Peter Kauzer se ni najbolje znašel v finale tekme za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v nemškem Augsburgu. Eden najbolj izkušenih še aktivnih kajakašev slalomistom na svetu je po napaki tekmo končal na 11. mestu z velikim zaostankom (+58,89). V finale najboljše dvanajsterice se je prebil s četrtim časom.

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Zmago na klasičnem prizorišču svetovnega pokala je v kajakaškem slalomu slavil Čeh Jakub Krejči, ki vodi tudi v seštevku sezone. Na drugem in tretjem mestu pa sta bila Italijana Giovani de Gennaro (+1,96) in Xabier Ferrazzi (+2,15). Brez finala sta ostala Lan Tominc in Martin Srabotnik. Prvi je z enim dotikom na 21. mestu zaostal 4,78 sekunde, medtem ko je drugi s pribitkom šestih sekund zasedel 43. mesto z zaostankom 11,94 sekunde.

Hočevarjeva se v finalu ni znašla

Eva Alina Hočevar, zmagovalka uvodne domače tekme svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah na savskih brzicah v Tacnu, je bila zelo hitra v kvalifikacijah, v finalu pa ji nikakor ni stekla njena prepoznavna vožnja.

Tudi Eva Alina Hočevar je imela v finalu nekaj težav. FOTO: Voranc Vogel
Tudi Eva Alina Hočevar je imela v finalu nekaj težav. FOTO: Voranc Vogel

Končni zaostanek 6,69 sekunde ji je sicer prinesel mesto v deseterici, a osmo mesto vsekakor ni bil cilj slovenske divjevodašice. Brzice je najbolje obvladala domačinka Ricarda Funk, Francozinja Camille Prigent je bila druga (+1,15), tretja pa Poljakinja Klaudia Zwolinska (+2,66). Avstralka Jessica Fox, ki je presenetljivo danes ostala brez finala in najboljše dvanajsterice, še naprej vodi v seštevku sezone po treh tekmah s 142 točkami. Najboljša Slovenka Eva Alina Hočevar je osma z natanko 100 točkami.

Od ostalih dveh Slovenk je Eva Terčelj, ki se je letos vrnila po rojstvu otroka, brez napake za zmagovalko kvalifikacij zaostala 5,5 sekunde in ostala brez finala na 14. mestu. Lea Novak je zaostala še dobre tri sekunde več za končno 21. mesto.

V soboto bodo v Augsburgu nastopali kanuisti in kanuistke, za konec sporeda pa v nedeljo sledijo še boji v kajakaškem krosu

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Kultura

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