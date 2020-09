Petru Kauzerju in ekipi kanuistk srebrne kolajne na EP

Praga – Slovenski kajakaš Peter Kauzer je tudi na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Pragi dokazal, da kljub zrelim letom še vedno ni za staro šaro. Osvojil je srebrno kolajno, za 52 stotink sekunde ga je premagal le domačin Jiri Prskavec, tretji je bil Poljak Mateusz Polarczyk. Za 37-letnega Hrastničana je to že peta posamična kolajna na evropskih prvenstvih, tretja srebrna, v letih 2010 in 2018 pa se je povzpel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.



»Ves dan sem se počutil dobro, toda v finalu sem slabo zaveslal v vrata 4 in 5,« je po uspehu dejal Kauzer. V nadaljevanju proge se je zbral, spodnji del odpeljal bolje, toda Čeha, ki progo pozna do potankosti, ni več mogel prehiteti.



»Jiri mi je zjutraj dejal, da ne morem zmagati dvakrat zapored na prvenstvih v Pragi, da bo tokrat prvi on. Ni se zmotil, ampak jaz sem vesel tudi srebrne kolajne. Boril sem se po svojih najboljših močeh. Bilo je psihično zahtevno, vendar vseeno zabavno," je bil zadovoljen Kauzer, ki je vštevši moštvena odličja osvojil 11. kolajno na EP. Do nje je prišel na njemu svojstven način. Stopnjeval je svoje nastope, v vsakem je bil boljši. V kvalifikacijah je bil deveti, v polfinalu pa peti.



Drugi slovenski predstavnik v finalu kajakašev, Niko Testen, je zasedel deveto mesto, med kanuistkami pa je bila Eva Alina Hočevar osma.

Kanuistke druge med petimi ekipami

V popoldanskih urah so bili na sporedu ekipni boji, v katerih je Slovenija ostala brez odličja. Kauzer, Testen in Vid Kuder Marušič so z dvema kazenskima sekundama zasedli četrto mesto med moštvi kajakašev za zlato francosko trojico, Češko in Švico, ki je imela sekundo in 49 stotink prednosti pred Slovenijo. Med kanuistkami je tekmovalo le pet ekip, Hočevarjeva, Lea Novak in Alja Kozorog pa so osvojile drugo mesto s 24 sekundami in 96 stotinkami zaostanka za Češko. Za Slovenkami so se z ogromnimi razlikami zvrstile Francija, Italija in Španija.



V nedeljo pa se bodo za kolajne potegovali kanuisti in kajakašice.

Finalni rezultati

K-1, moški:

1. Jiri Prskavec (Češ) 97,97 (0)

2. Peter Kauzer (Slo) + 0,52 (0)

3. Mateusz Polaczyk (Pol) 1,09 (0)

4. Vavrinec Hradilek (Češ) 1,55 (0)

5. Boris Neveu (Fra) 1,74 (0)

9. Niko Testen (Slo) 3,84 (0)



C-1, ženske:

1. Martina Satkova (Češ) 121,75 (0)

2. Tereza Fišerova (Češ) + 0,30 (0)

3. Lucie Prioux (Fra) 8,28 (0)

4. Klaudia Zwolinska (Pol) 13,51 (2)

5. Lucie Baudu (Fra) 14,08 (6)

8. Eva Elina Hočevar (Slo) 16,42 (6)



3 x K-1, moški:

1. Francija 110,93 (0)

2. Češka + 1,45 (4)

3. Švica 3,21 (0)

4. Slovenija 4,70 (2)

5. Poljska 4,98 (4)



3 x C-1, ženske:

1. Češka 139,11 (0)

2. Slovenija + 24,76 (8)

3. Francija 71,33 (64)

4. Italija 110,75 (68)

5. Španija 319,82 (266)