FOTO:Petra Majdič ne zavida novinarjem zahtevne naloge

Ilka Štuhec je zablestela na Švedskem in osvojila naslov svetovne prvakinje v smuku. FOTO: Tomi Lombar/Delo

naslovov športnice leta je zbrala alpska smučarka Mateja Svet, kar je največ doslej

Slovenija je septembra uživala v odbojkarski evforiji. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

- Časovni stroj se je zavrtel za eno leto naokrog in tako kot ponavadi ob tem času bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani prizorišče slovesne razglasitve najboljših športnikov Slovenije v iztekajočem se letu. Slovesna prireditev bo drevi ob 20. uri, živahno bo med športniki, trenerji, funkcionarji, številnimi gosti in tudi poročevalci iz tujine ob prihodu ter v tradicionalnem predprazničnem družabnem srečanju po prireditvi.Ob neposrednem prenosu na javni TV bodo številni športni zanesenjaki po vsej državi lahko v živo spremljali in vmes ugibali, komu bodo pripadle najbolj prestižne nagrade, na svoj račun bodo v pisanem kulturno-umetniškem spremljevalnem sporedu prišli na svoj račun tisti, ki takšnim prireditvam ne namenjajo pozornosti le zavoljo obujanja športnih spominov. Dobro uro dolg spored bosta – tako kot lani na odru največje dvorane Cankarjevega doma – vodila televizijski novinarter gledališka igralka, ki se je nekoč ukvarjala z gimnastiko,. Plesna skupina iz Bolera bo prispevala svoj prepoznaven delež, nastopila bo vokalna skupina Bassles, športno dinamiko bosta na odru ponudila akrobatabo na spiralnem drogu ob spremljavi violinistkeA predvsem bp to večer smetane slovenskega vrhunskega športa. In ta ima spet kaj pokazati, ko se ozre k dobi od prejšnjega decembra naprej. Takrat smo v Cankarjevem domu za naslova najboljših v letu po glasovih članov Društva športnih novinarjev Slovenije najglasneje zaploskali zmagovalcemamed ekipami sta lovoriko osvojili jadralkiKošarkarski as iz Dallasa ter izjemna športna plezalka sta med udarnimi kandidati za nagrado tudi letos, toda konkurenca – kot zelo pogosto – je izjemno ostra, zato kaže prikimati besedam naše nekdanje šampionke v smučarskem teku, trikrat športnice leta v Sloveniji, ki nam je pred dnevi dejala: »Ko zdaj pomislim na uspehe naših športnikov v letu 2019, športnim novinarjem ne zavidam naloge, ko morajo izbrati prav najboljše.me je prikoval k ogledu kolesarskih dirk,drvi na motorju,iz večera v večer blesti na parketih lige NBA, kako lepo jezačel smučarsko sezono v Söldnu, kako je Janja Garnbret suverena v plezalni steni,na najpomembnejši tekmi užene konkurenco v smuku, res noro,« ni bilo konec navdušenja naše upokojene smučarske tekačice, junakinje slovenskih src iz Vancouvra, ko si je navzlic hudi poškodbi prigarala olimpijsko kolajno, seveda pa je posebej poudarila: »Vedno znova se najprej spomnim podviga v tej sezoni iz moje panoge – ko bi le vedeli, kako sta merazveselili s srebrom na svetovnem prvenstvu!« Majdičeva ni pozabila niti sijajnih odbojkarjev, drugih akterjev iz panog na snegu, kajakašev, z njo bi se lahko o navdušenju na športnimi dosežki pogovarjali ure in ure. Takšni pa so mnogi med tistimi, ki jih zdaj ni več v tekmovalnih arenah, zato se tudi oni veselijo navzočnosti na prireditvi.Rekorderka na slovenski športni sceni je s sedmimi naslovi najboljše v letu alpska smučarka, brez prekinitve najboljša v izboru med letoma 1984 in 1990, sledita ji s šestimi prav tako smučarkain atletinjaMed aktivnimi športniki je na vrhu s štirimi lovorikami smučarski skakalec